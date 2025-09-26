La esposa de Domínguez, como una hincha más

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata
Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
Actividades: prevención de cáncer de mama, taller de reparación de libros , festival de juegos, taekwondo, letras y vivero
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela
Kicillof regresa de EE UU y retoma la campaña mientras Bullrich lo crítica
Corte de luz en 10 y 44: Edelap informó que hicieron maniobras
Verano y dengue: tomar los cuidados necesarios y “no volverse loco”
Sarkozy a prisión: por financiación ilegal de su campaña en 2007
La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El micro llegó a la esquina de 1 y 53 a las 19:20 cuando la zona ya estaba cargada de gente, banderas y mucha pirotecnia. Tardò casi media hora en llegar hasta el estadio lo que generó una demora en todo sentido, ya que no se abrieron las puertas de 115 hasta que los jugadores estuviesen en el vestuario.
El camino estuvo plagado de color y pasión. Hasta el chofer que manejaba tuvo tiempo de sacar el celular de su bolsillo y filmar, total en muchos momentos el ómnibus no pudo avanzar porque había tanta gente por delante que se le hacía imposible.
Lo más curioso fue que la esposa de Eduardo Domínguez, Brenda Bianchi (hija del Virrey) estuvo junto a sus hijos en el recorrido, con camisetas del Pincha y con una emoción que verdaderamente llamó la atención y generó la empatía de los presentes. Cuando el Barba la localizó se generó un momento de sonrisas de un lado y otro.
Muchos exjugadores, dirigentes y allegados al plantel estuvieron ene l recorrido. Hinchas de todas las filiales y agrupaciones acompañaron el recorrido.
Otro detalle fue la gran cantidad de hinchas de Peñarol que estuvieron presentes. No menos de 50 que llegaron desde Montevideo para acompañar a sus “amigos” de Estudiantes en un desafío por demás complejo y con al sabor de la Copa Libertadores. Está claro que el Manya es copero por excelencia.
La perla negra de la previa del partido fue que el micro de Flamengo que transportaba a los dirigentes sufrió un piedrazo en una de sus ventanillas. No se registró ningún herido pero sin dudas un hecho para lamentar y que le traerá a Estudiantes una demanda económica importante. Aquí falló el Operativo ya que quedó muy solo justo en el medio de los hinchas del Pincha.
LE PUEDE INTERESAR
¿Peligra la práctica por el reclamo de Utedyc?
LE PUEDE INTERESAR
Vuelven Panaro y Merlo, mientras que las dudas están en el medio
Si bien el estadio está habilitado para 32 mil personas, pudieron haber ingresado más a UNO ya que en cada sector se vio como no cabía ni una sola alfiler. Fue una noche de auténtica Copa Libertadores.
Para las 21 horas el estadio estaba casi completo y solo el medio de la tribuna de 57, en donde se ubica la barra, el resto ya mostraba señales de “entradas agotadas”.
El clima fue de “guerra” desde la previa. Cánticos para empujar a los jugadores para adelante a pesar de la adversidad que significaba enfrentar al plantel más caro de Sudamérica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí