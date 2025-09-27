Una nueva exploración de cañones submarinos

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la expedición que marcó un hito científico y tecnológico que permitió descubrir 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de 3.900 metros, en pocos días una nueva expedición zarpará hacia las profundidades del Mar Argentino.
Después de su paso por Uruguay, el buque Falkor del Schmidt Ocean Institute retornará a aguas argentinas el 30 de septiembre para estudiar el sistema de cañones Bahía Blanca, ubicado frente a la costa de Viedma, en la provincia de Río Negro, y luego avanzar hacia los cañones Almirante Brown, frente a Chubut.
Con el respaldo del Schmidt Ocean Institute y financiamiento de la Fundación Williams, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) –dependiente del Ministerio de Defensa– es la entidad que lidera esta nueva campaña en el Atlántico Sur.
Participan de ella el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y varios institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Esta nueva campaña de exploración oceánica transmitirá en vivo desde el fondo del mar a 500 kilómetros de las costas de Viedma y Rawson, entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre.
De esta manera se explorarán por primera vez los enigmáticos cañones submarinos en dos regiones geográficas que revisten particular interés para la comunidad científica.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La expedición será liderada por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del SHN y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Con una larga lista de instrumentos, Romero y su equipo realizarán diversos estudios y mediciones con la tecnología que ofrece el Falkor, por ejemplo, el ROV SuBastian operado desde el barco, y también otro vehículo submarino autónomo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí