Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General |Se transmitirá en vivo

Una nueva exploración de cañones submarinos

Una nueva exploración de cañones submarinos

Estrella de mar

27 de Septiembre de 2025 | 04:01
Edición impresa

Tras la expedición que marcó un hito científico y tecnológico que permitió descubrir 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de 3.900 metros, en pocos días una nueva expedición zarpará hacia las profundidades del Mar Argentino.

Después de su paso por Uruguay, el buque Falkor del Schmidt Ocean Institute retornará a aguas argentinas el 30 de septiembre para estudiar el sistema de cañones Bahía Blanca, ubicado frente a la costa de Viedma, en la provincia de Río Negro, y luego avanzar hacia los cañones Almirante Brown, frente a Chubut.

Con el respaldo del Schmidt Ocean Institute y financiamiento de la Fundación Williams, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) –dependiente del Ministerio de Defensa– es la entidad que lidera esta nueva campaña en el Atlántico Sur.

Participan de ella el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y varios institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

EN VIVO

Esta nueva campaña de exploración oceánica transmitirá en vivo desde el fondo del mar a 500 kilómetros de las costas de Viedma y Rawson, entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre.

De esta manera se explorarán por primera vez los enigmáticos cañones submarinos en dos regiones geográficas que revisten particular interés para la comunidad científica.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

La expedición será liderada por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del SHN y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con una larga lista de instrumentos, Romero y su equipo realizarán diversos estudios y mediciones con la tecnología que ofrece el Falkor, por ejemplo, el ROV SuBastian operado desde el barco, y también otro vehículo submarino autónomo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
+ Leidas

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”

Otro paso hacia el cepo: limitan la compra de dólares
Últimas noticias de Información General

Evolución humana: un fósil pone en duda la historia

Restos de un cohete espacial cayeron en un campo

Los números de la suerte del sábado de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Espectáculos
No descansa en paz: el oscuro entramado de la familia de Natacha
“Es muy grave lo que hicieron”: Milone, furiosa tras su cruce con la prensa
Confesión sorpresa: Marcelo Polino se animó a revelar su último contacto íntimo
Lawrence vs. EE. UU.: “Los políticos mienten, no hay empatía”
Entre Argentina y Uruguay llega lo nuevo de Tenconi Blanco
La Ciudad
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Policiales
City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia
Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”
Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas
Intentó asesinar a su pareja y fue condenado
Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas
Deportes
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero
Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido
River, sin Enzo para el duelo clave con Riestra
La furia de Gorosito con la U. de Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla