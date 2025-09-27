Restos de un cohete espacial cayeron en un campo

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
La caída de chatarra espacial en un campo en la provincia de Chaco generó asombro y motivó distintas hipótesis hasta que se determinó que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial, confirmaron fuentes policiales.
El extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado ayer por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol, y desde aquel momento generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar.
El parte policial señala que se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”.
Asimismo, se detalló que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que usa hidracina, un componente que se considera altamente tóxico.
Frente a este escenario, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, debido a que más de uno suelen caer sin control.
Ayer una comisión de la Fuerza Aérea llegó al campo privado, el cual estuvo con acceso restringido y custodiado por personal de Bomberos, para la remoción de la chatarra espacial.
El artefacto caído mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fue fabricado con fibra de carbono y cuenta con un número de serie, dato que sería fundamental para constatar su procedencia. Inicialmente se había conjeturado que se trataba de chatarra espacial de la empresa SpaceX.
Chatarra espacial caída en Chaco/NA
Chatarra espacial caída en Chaco/NA
