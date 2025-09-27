Evolución humana: un fósil pone en duda la historia

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
La reconstrucción de un cráneo de hace un millón de años sugiere que los humanos se habrían separado antes de sus ancestros y que eso pasó en Asia y no en África
La reconstrucción digital de un cráneo de un millón de años sugiere que los humanos podrían haberse separado de sus ancestros 400.000 años antes de lo que se pensaba hasta ahora, y que esto ocurrió en Asia en lugar de África, según un estudio.
Este cráneo aplastado, que fue descubierto en China en 1990 y bautizado como Yunxian 2, se había considerado hasta ahora como perteneciente al Homo erectus, un ancestro de nuestra especie.
Sin embargo, gracias a las tecnologías modernas de reconstrucción, un grupo de investigadores descubrió en el cráneo características -como una capacidad cerebral aparentemente mayor- que lo acercan a especies como el Homo longi o el Homo sapiens; especies que se creía habían existido mucho más tarde en la evolución humana.
“Esto cambia muchas cosas”, afirmó Chris Stringer, antropólogo del Museo de Historia Natural de Londres y miembro del equipo de investigadores, cuyo estudio fue publicado esta semana en la revista Science.
“Esto sugiere que hace un millón de años nuestros ancestros ya se habían dividido en grupos distintos, lo que indica una división evolutiva humana mucho más antigua y compleja de lo que se pensaba”, explicó.
Si estas conclusiones resultan correctas, significaría que podrían haber existido miembros mucho más antiguos de otros homínidos primitivos, como por ejemplo el hombre de Neandertal o el Homo sapiens.
Esto también “pone en entredicho” las hipótesis establecidas desde hace tiempo según las cuales los primeros humanos se habrían dispersado partiendo desde África, según señaló Michael Petraglia, director del Centro Australiano de Investigación sobre la Evolución Humana de la Universidad Griffith, quien no participó en el estudio.
“Podría estar produciéndose un cambio importante, con Asia Oriental desempeñando ahora un papel clave en la evolución de los homínidos”, estimó.
El estudio utilizó técnicas avanzadas de tomografía computarizada, de imágenes con luz estructurada y de reconstrucción virtual para modelar un Yunxian 2 completo.
Los científicos se basaron en otro cráneo similar para crear su modelo, que luego compararon con más de 100 especímenes adicionales.
“Yunxian 2 podría ayudarnos a resolver” el gran enigma en torno a un “conjunto confuso de fósiles humanos que datan de hace 1 millón a 300.000 años”, declaró Stringer en un comunicado de prensa.
