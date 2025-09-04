Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El Gobierno quitó subsidios a más de 3.500 usuarios de barrios cerrados y countries

El Gobierno quitó subsidios a más de 3.500 usuarios de barrios cerrados y countries
4 de Septiembre de 2025 | 16:43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional informó que, durante el mes de agosto se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

En mayo, a partir de la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago.

“Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio”, informó la Secretaría de Energía, en un comunicado.

A partir del uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y procedió a retirar el beneficio que está destinado a usuarios de menores ingresos.

La Secretaría señaló que continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para “extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente”.

“Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Últimas noticias de Política y Economía

En Plaza Malvinas, Fuerza Patria cierra la campaña en La Plata

Passaglia cerró su campaña en Pergamino: “Llegamos para renovar la política en la Provincia de Buenos Aires”

Bolívar: “Con el agua a la altura de las tranqueras se hace muy complejo todo”

Roque Pérez: Sciaini destinó más de $10 millones a escuelas locales
Policiales
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
VIDEO. Buscan intensamente a una banda "trepamuros" que acecha a un sector de La Plata
Una madre y su pareja, condenados por el homicidio de su hijo de 18 meses
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso
Espectáculos
Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas con sorpresas, regresos y presencia internacional
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
Deportes
Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar
Con la calculadora en la mano: qué selecciones definen su clasificación al Mundial 2026 esta noche
¿A qué hora juega Argentina? Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela: formaciones y tv
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
Información General
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla