El Gobierno quitó subsidios a más de 3.500 usuarios de barrios cerrados y countries

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
En Plaza Malvinas, Fuerza Patria cierra la campaña en La Plata
La Junta Electoral bonaerense falló a favor de la participación de fiscales partidarios
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizarán la despedida de Messi y la Selección
¿A qué hora juega Argentina? Con Messi, la Selección se despide ante Venezuela: formaciones y tv
VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata
Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
Crece la presión de Estados Unidos sobre Maduro: “Es un fugitivo de la justicia”
Ante la “amenaza” de Estados Unidos: ¿cuántos “rounds” le podría aguantar Venezuela?
“Retrato de una dama”: imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
El fuerte posteo de Mauro Icardi: "Mis hijas ven un infierno de mentiras"
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas con sorpresas, regresos y presencia internacional
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Milei viajó a Estados Unidos en una visita fugaz: reunión con empresarios e inversionistas
Roberto Cachanosky, en EL DIA: “No hay una política económica, lo que hay es una mesa de dinero”
República Democrática del Congo declara brote de ébola y la OMS advierte sobre el aumento de casos
Una madre y su pareja, condenados por el homicidio de su hijo de 18 meses
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional informó que, durante el mes de agosto se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.
En mayo, a partir de la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago.
“Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio”, informó la Secretaría de Energía, en un comunicado.
A partir del uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y procedió a retirar el beneficio que está destinado a usuarios de menores ingresos.
La Secretaría señaló que continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para “extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente”.
“Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí