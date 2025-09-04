Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron

En las últimas horas, un vecino de la zona norte de nuestra Región, se comunicó con este medio para denunciar una ola se inseguridad que ocurre hace bastante tiempo en la zona de Villa Castells en la localidad de Gonnet.

Al respecto, el vecino que habló con EL DIA, Germán, comentó: "Hubo cuatro robos importantes en estos últimos días en Villa Castells. Hace una semana un casa fue desvalijada en la calle 496 entre 11 y 12".

"Hace 10 días, en una casa ubicada en la calle 10 y 503, en plena zona céntrica donde pasa mucha gente, entraron y robaron todo, el pasado 23 de agosto", explicó.

Por último, finalizó: "Pero ayer a la tarde noche, hubo un robo a una jubilada, donde se metieron tres encapuchados, se desmayó por el susto y le robaron todo lo que tenía en su casa ubicada en la calle 11 entre 497 y 498. No se puede seguir así".



