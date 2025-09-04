Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental

Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
El Senado ya debate voltear el veto a la emergencia en Discapacidad y limitar los DNU
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
Fentanilo contaminado: cierre de indagatorias en La Plata y etapa de definiciones
Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Mariana Nannis: de millonaria a camarera, la imagen que revela su presente trabajando en una parrilla
Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo
Nuevo romance: Gimena Accardi estaría saliendo con un joven de 20 años ¿Quién es?
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 4 de septiembre del 2025
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
El Gobierno le apuntó a un banco chino por la disparada del dólar
Veda electoral: cuándo arranca, lo que no se puede hacer y qué pasa si se incumple
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
Emotiva noche en La Plata por el Día Nacional del Inmigrante
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un relevamiento hecho en nueve barrios de seis provincias muestra un panorama crítico: precariedad habitacional, conexiones irregulares y falta de agua segura
Un relevamiento hecho en barrios populares de distintas provincias argentinas expuso su altísimo nivel de precariedad. Nueve de cada diez familias que habitan en ellos están expuestas a riesgos ambientales y edilicios que representan una seria amenaza a su salud.
Impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Observatorio Villero de La Poderosa, el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Fundación Temas, el estudio -que analizó la situación de más 5.000 personas de 1.485 hogares distribuidos en nueve barrios- presenta un panorama desolador. En ellos el déficit habitacional, la falta de acceso formal a servicios y la exposición a contaminación o plagas son la regla y no la excepción.
Como muestra el estudio, el 90% de las familias de barrios populares vive en zonas con riesgos ambientales altos, como basurales cercanos, plagas o cursos de agua contaminados.
Su situación se agrava por la precariedad de los servicios: el 63% de las viviendas está conectada de manera informal a la red eléctrica, lo que multiplica los incendios y el riesgo de electrocución.
El uso de garrafas constituye otra constante: nueve de cada diez hogares cocina con ellas. A esto se suma que seis de cada diez familias compran agua embotellada porque no cuentan con un suministro seguro en sus viviendas.
El relevamiento también deja en evidencia los serios problemas edilicios que presentan la mayoría de las viviendas. Según el índice CALMAT, que mide la calidad de los materiales de construcción, sólo el 15% de las viviendas alcanza un nivel suficiente. El 81% se considera parcialmente insuficiente y un 4% directamente deficiente.
LE PUEDE INTERESAR
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Por otra parte, la mitad de ellas presenta grietas, filtraciones o goteras en contacto con la instalación eléctrica, una combinación que multiplica los riesgos.
A su vez, el hacinamiento constituye entre los habitantes de barrios populares una situación generalizada. Y es que, como se pudo comprobar, en el 50% de las viviendas conviven entre dos y tres personas por cuarto, mientras que el 10% supera las tres personas por habitación, duplicando los promedios nacionales.
El acceso formal y seguro a los servicios públicos es casi inexistente. Sólo el 15,9% de los hogares relevados cuenta con electricidad formal, agua potable dentro de la vivienda, red de agua regular y baño con inodoro de uso exclusivo. El resto depende de conexiones precarias o directamente carece de estos servicios.
En lo que hace al perfil social, el estudio muestra que la mayoría de los hogares en barrios populares está encabezado por mujeres y que entre un 20% y un 30% de la población tiene menos de 14 años. Más de la mitad de las familias cría al menos a un niño o niña.
El sostén económico de las familias proviene en gran medida del Estado: el 74% recibe asignaciones sociales y el 41% depende de comedores comunitarios para garantizar su alimentación, con picos del 60% en algunos barrios.
La vulnerabilidad se agrava por la falta de cobertura médica: sólo el 18% cuenta con algún tipo de seguro de salud. En torno al 13% de los hogares tiene al menos una persona con discapacidad, y en algunos barrios la proporción supera el 20%.
Al analizar el acceso a medios de transporte público, el trabajo muestra que cerca del 30% de quienes viven en barrios populares tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo. Y si bien el 75% accede a un centro de salud en menos de una hora, en varios barrios el traslado se vuelve mucho más largo, complicando la atención de urgencias.
Los números dejan en evidencia una problemática que va mucho más allá de la coyuntura. Se trata de desigualdades estructurales que exponen a millones de personas a vivir sin condiciones básicas de seguridad y dignidad.
El informe concluye que, con un tercio de la población compuesto por niños, niñas y adolescentes, la precariedad no sólo afecta al presente, sino que compromete el futuro de estos barrios, perpetuando ciclos de exclusión.
Las organizaciones que realizaron el relevamiento advierten que la magnitud del déficit exige políticas integrales y sostenidas de integración socio-urbana. Señalan que el retroceso de programas comunitarios y el desfinanciamiento estatal profundizan las brechas. Y subrayan que resulta urgente articular políticas de salud, educación, vivienda, ambiente y movilidad que permitan revertir la situación y garantizar derechos básicos para millones de argentinos.
Un escenario de alta vulnerabilidad
* 90% de los hogares convive con plagas, basurales, agua contaminada
* 63% tiene una conexión eléctrica irregular
* 43% no recibe agua potable en cantidad suficiente
* 90% depende de garrafas para cocinar
* 41% depende de comedores comunitarios para subsistir
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí