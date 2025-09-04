El Senado ya debate voltear el veto a la emergencia en Discapacidad y limitar los DNU
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso
El pasado 22 de agosto, una vecina de 86 años, denunció haber sido víctima de un violento intento de homicidio y robo en su domicilio ubicado en calle 13 entre 156 Norte y 157, en la localidad de Berisso.
Según relató, dos jóvenes ingresaron por los fondos de su vivienda tras escalar la medianera y, tras reducirla asfixiándola con una almohada y tomándola del cuello, le sustrajeron una importante suma de dinero: 18.000 dólares estadounidenses y 5 millones de pesos argentinos, para luego darse a la fuga por la puerta principal.
Tras una intensa investigación del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, que incluyó el análisis de cámaras del COM municipal y privadas, además de testimonios de vecinos, se logró identificar a uno de los presuntos autores: un menor de 16 años.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 de La Plata emitió cuatro órdenes de registro y la detención del menor.
Los procedimientos se llevaron adelante en diferentes domicilios de Berisso, con la participación del GTO Departamental y de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta, personal de Destacamento Los Talas, grupo GAD y el Grupo de Infantería.
Durante los allanamientos se secuestró un pantalón deportivo negro, un par de zapatillas rojas y cinco guantes de látex negros, prendas que habrían sido utilizadas durante el hecho.
Finalmente, el menor fue detenido y alojado en un centro de alojamiento juvenil en La Plata, a disposición de la UFI del Joven que intervino.
La causa fue caratulada como “Robo agravado por escalamiento en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa”, y la investigación continúa para dar con el segundo implicado.
