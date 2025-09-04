Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Cecilia Milone recordó a Chico Novarro, que cumpliría 92 años: "No puedo parar de amarte"

Cecilia Milone recordó a Chico Novarro, que cumpliría 92 años: “No puedo parar de amarte”
4 de Septiembre de 2025 | 19:32

Escuchar esta nota

Bernardo Mitnik, mejor conocido como “Chico Novarro”, cumpliría hoy 92 años y décadas de una destacada carrera a nivel internacional, aunque falleció en agosto de 2023, su familia y admiradores lo recuerdan con gran emoción, aunque hay un caso especial, el de Cecilia Milone que aseguró: “No puedo parar de amarte”.

El conflicto entre Milone y la familia de Novarro viene desde que la actriz confesó un vínculo extramatrimonial con el cantautor. Con el tiempo, la intérprete añadió intensidad a su angustia por el fallecimiento de su amado.

En este aniversario, Cecilia publicó en su Instagram: “Naciste la madrugada del 4 de septiembre. Son días claves donde miro tus fotos y te escucho cantar. Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Hola, era el llamado que estaba esperando’. Durante muchos años nos privamos, vos de mi saludo, y yo, de la ternura de tu voz, esperándome”.

“¿Por qué lo dejo por escrito? Porque nada hay más presente que las palabras y porque mi amor es mío, y yo soy tuya. Renace, Miki, por siempre jamás”, concluyó en la publicación que eliminó al cabo de algunas horas.

Más tarde, Julieta Novarro, hija del intérprete compartió una imagen de su papá y su mamá, Cristina Alessandro, esposa del músico, durante una celebración. Sobre la postal, redactó: “Siempre festejando”. Pero, el recuerdo no terminó ahí.

Más tarde, Milone redactó en su Instagram: “No puedo parar de amarte. Sólo vos conseguiste que hiciera una pausa que me alejó de vos, y me perdió de mí. Hoy celebró un año de haber retornado a mi camino y a esta Ceci que sólo se alimenta en escenarios. Te amo, poeta de mi vida. ¡Allá vamos! Otro estreno, en el día que naciste”.


