Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo

El Cosquín Rock confirmó la grilla para la edición 2026 que se llevará a cabo, como todos los años, en el aeródromo de Santa María de Punilla. Sin embargo, la lista de artistas que se presentarán el próximo 14 y 15 de febrero causó revuelo en las redes sociales al incluir a Abel Pintos.

El festival de rock contará con una impresionante puesta en escena, en varios escenarios, congregando a miles de fanáticos del género que podrán disfrutar de una amplia variedad, así como del paisaje y las actividades que ofrece la organización.

En redes sociales, la queja de los usuarios se centró en la presencia de artistas como Abel Pintos, YSY A y Morat en el Cosquín Rock. Quién también confirmó su presencia fue Lali, que ya había formado parte del espectáculo en el 2024.

Además, participarán Babasónicos, Divididos, Ciro y los Persas, La Vela Puerca, Marky Ramone, Las Pastillas del Abuelo, Dillom, Cruzando el Charco, Turf, Caligaris, Viejas Locas (x Fachi y Abel), Airbag, Fito Páez, El Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers, Hermanos Gutiérrez y Guasones, entre otros.



