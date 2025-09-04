Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo

Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo
4 de Septiembre de 2025 | 17:57

Escuchar esta nota

El Cosquín Rock confirmó la grilla para la edición 2026 que se llevará a cabo, como todos los años, en el aeródromo de Santa María de Punilla. Sin embargo, la lista de artistas que se presentarán el próximo 14 y 15 de febrero causó revuelo en las redes sociales al incluir a Abel Pintos. 

El festival de rock contará con una impresionante puesta en escena, en varios escenarios, congregando a miles de fanáticos del género que podrán disfrutar de una amplia variedad, así como del paisaje y las actividades que ofrece la organización. 

En redes sociales, la queja de los usuarios se centró en la presencia de artistas como Abel Pintos, YSY A y Morat en el Cosquín Rock. Quién también confirmó su presencia fue Lali, que ya había formado parte del espectáculo en el 2024.

Además, participarán Babasónicos, Divididos, Ciro y los Persas, La Vela Puerca, Marky Ramone, Las Pastillas del Abuelo, Dillom, Cruzando el Charco, Turf, Caligaris, Viejas Locas (x Fachi y Abel), Airbag, Fito Páez, El Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers, Hermanos Gutiérrez y Guasones, entre otros.


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
+ Leidas

Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Últimas noticias de Espectáculos

Cecilia Milone recordó a Chico Novarro, que cumpliría 92 años: “No puedo parar de amarte”

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizaron la despedida de Messi y la Selección

Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
La Ciudad
Pérdida de agua en Gonnet se extiende a toda la cuadra
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
Usina de Ideas, el espacio para emprendedores de La Plata, celebra sus 10 años y lanza nueva convocatoria
Información General
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Deportes
Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana: el durísimo fallo de la Conmebol
VIDEOS. Messi emocionado hasta las lágrimas por las ovaciones
Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias
El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda
Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar
Policiales
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
VIDEO. Buscan intensamente a una banda "trepamuros" que acecha a un sector de La Plata
Una madre y su pareja, condenados por el homicidio de su hijo de 18 meses
Ola de robos azotan a los vecinos de Villa Castells: atacaron a una jubilada, se desmayó y la desvalijaron
Detuvieron a un menor acusado de intentar asfixiar y robar a una jubilada en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla