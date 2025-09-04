Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones

La Policía provincial (UTOI) en un cordón de seguridad en Moreno / NA

La previa al acto de La Libertad Avanza en el Club Villa Angela de Moreno, se llenó de malos presagios. Temprano, el gobernador Axel Kicillof avisó: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”. Casi al mismo tiempo, el Presidente le dijo a un medio periodístico extranjero que “el kirchnerismo va a intentar matarme”. Pero todo había empezado la noche anterior con un informe reservado desde Seguridad bonaerense donde advertía al Gobierno nacional que el evento implicaba “graves riesgos” debido a la precariedad del predio.

Los noticieros mañaneros, mientras, mostraban el lugar del acto, la localidad de Trujuy, en el corazón de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires. Calles sin asfaltar, con charcos y barro. Escasas luminarias. Y una única entrada y salida.

Dentro de una cancha de fútbol de tierra y césped, donde los técnicos montaron el acto con el sonido y las luces, había personal de la Casa Militar, la responsable de cuidar la seguridad presidencial, mientras que en el exterior se desplegaban efectivos de la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Se notaba además la presencia de la policía provincial: el gobierno bonaerense quintuplicó los efectivos solicitados por la Casa Rosada.

En un clima de tensión, los dirigentes y militantes libertarios que arribaron por la única entrada del predio fueron recibidos por habitantes del lugar con insultos y gritos como “chorros” y “coimeros”.

A metros, del lado del perímetro reservado para los invitados y custodiados por efectivos de la Gendarmería, sobresalió una pancarta gigante dedicada a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, con la frase “Bienvenida a Moreno, Jefe”.

PEDIDO DE LA INTENDENTA

La intendenta del partido bonaerense de Moreno, la camporista Mariel Fernández, le pidió ayer a los vecinos que no se manifiesten en el acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei, al invocar cuestiones de “seguridad” y advertir que seguía el tema con “mucha preocupación”.

“El kirchnerismo quiere destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

Javier Milei

Presidente

“Les pido, por favor, a todas las familias también, que hoy (por ayer) no es un día para manifestarse. Ni aunque a ustedes les parezca de manera inocente que van a estar con carteles en las inmediaciones del lugar les pido encarecidamente que hoy no lo hagan, no estén en los alrededores”, expresó Fernández en un video difundido en redes sociales.

Para la jefa comunal peronista, La Libertad Avanza (LLA) busca un hecho de violencia para tapar las denuncias de presunta corrupción que emergieron en los últimos días en el área de Discapacidad, y en la que está vinculada la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”

Axel Kicillof

Gobernador

PAREJA Y BULLRICH: MÁS LEÑA AL FUEGO

El candidato a diputado por LLA, Sebastián Pareja escribió en X: “El pichón de Stalin, Kicillof renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿provocar un atentado a la máxima investidura de la República?”, se pregunta. Y convoca: “Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta”.

Lo propio hizo la ministra de Seguridad Nacional, quien se explayó sobre el tema en la misma red social. “El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial”, escribió Bullrich.

“Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades. La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución”, sigue. Aunque las imágenes del acto (ver foto que ilustra la nota) muestran a la policía de la Provincia custodiando el acto.

Lo cierto es que la tensión reinó. Hubo incidentes, pero no como los que presagiaban.