Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Hoy nos están presentando dos opciones: la tendencia autocrática del kirchnerismo con su corrupción y la otra, el patoterismo del mileísmo, donde el que piensa diferente es el enemigo y hay que insultarlo. Vengo del liberalismo, me ofrecieron varias veces ser candidato, pero en esta oportunidad creo que vale la pena hacer el esfuerzo”. Así se expresó el reconocido economista Roberto Cachanosky, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Unión Liberal que competirá en los comicios del 26 de octubre.
Durante una visita a EL DIA acompañado del postulante a concejal Ricardo Bayés, Cachanosky dijo que “hay cerca de un 26% del electorado que le dio el voto a Milei en 2023 para que no gane Massa, que hoy tiene un gran desencanto con la situación que vive el país, porque no está marchando la economía ni la situación social como se había prometido”.
A continuación, los aspectos salientes de la entrevista.
¿Cómo va a hacer para eludir la polarización?
El país no se arregla a los gritos. Ni con prepotencia, ni prometiendo cosas que después no se pueden cumplir. En la Argentina se rompió la cultura del trabajo y ahora tenemos la cultura de la timba financiera. O sea, si uno mira las noticias de todos los días, se va a encontrar con que el Gobierno va a una banda cambiaria, subimos los encajes, volvemos a subirlos, hacemos una licitación de bonos fuera de agenda. Uno mira todo esto y ve que la parte de producción, del trabajo, no existe. Hay que ir al Congreso con propuestas de reforma laboral, de una reforma de la carta orgánica del Banco Central para que sea verdaderamente independiente. Hoy es una secretaría de la Presidencia o del ministerio de Economía.
Si le toca ser electo va a ir a un a un Parlamento donde hay diputados que se filman, otros que se tiran agua...
"La Ciudad necesita obras planificadas"
"Vamos a pelear nuestros recursos"
Desde el 83 para acá, creo que éste debe ser uno de los Parlamentos más patéticos que vi. La pregunta que habría que hacerle a la gente es, ¿ustedes quieren ver a una gritándole a la otra, tirándole un vaso de agua, parándose adelante de la cámara para que no hable? Eso no es un Congreso, eso es un circo, es una payasada.
Usted viene sosteniendo que el modelo económico de Milei está agotado. ¿Cómo lo explica?
Yo no creo que tengan una política económica, lo que tienen es una mesa de dinero. Iban a dinamitar el Banco Central y hoy es el más intervencionista de los últimos años al punto que le dice a los bancos que de los 100 pesos que le depositan, 53 los tiene que dejarlos inmovilizados. Parafraseando a Churchill que dijo ´no quisieron la guerra y aceptaron el deshonor y ahora tienen el deshonor y tienen la guerra´ cuando fueron a firmar con Hitler el acuerdo. Uso esa frase y digo, ´ustedes no quieren que suba el tipo de cambio´. Bueno, después de las elecciones, en algún momento, no sólo les va a subir el tipo de cambio, van a tener que bajar la tasa de interés y van a tener un proceso de salto inflacionario y recesión. O sea, van a tener todo lo que no querían o quisieron esconder de acá hasta las elecciones.
Entonces, ¿qué panorama ve después de octubre?
Tienen dos opciones, seguir insistiendo con pisar el tipo de cambio con tasas de interés disparatadas o dejar que los bancos trabajen de bancos para prestarle a la gente. Hoy están trabajando para financiar el tesoro y si esto no cambia el sector privado va a quedar desplazado, no va a haber crédito, las pymes se van a ir fundiendo, y el consumo va a crecer poco. Lo que vamos a tener es que corregir el tipo de cambio. Cuando digo corregir, no digo devaluar. Hablo de dejar de lado las bandas y que el mercado defina que es lo mismo que gritaba Milei.
