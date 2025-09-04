Insultos, choques, corridas y un notero herido

El exintegrante de un reality show herido en el acto / Cap. de Video

Antes y después del acto, algunos manifestantes que rechazaban la presencia de los candidatos libertarios en un predio de Moreno, protagonizaron incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona.

En medio de la llegada de la comitiva presidencial, Cristian Mercatante, un exparticipante del reality show El Bar y devenido en notero de América TV, resultó herido cuando voló un botellazo y le pegó en la cabeza”. El periodista fue atendido en el lugar.

Los disturbios se produjeron en medio de la tensión que generó este miércoles la visita de Milei a la zona, junto a la polémica entre funcionarios del gobierno provincial y el nacional por la seguridad en el distrito.

En la desconcentración del acto también se produjeron incidentes. Un grupo de personas arrojó proyectiles sobre la caravana presidencial. Y hubo gritos y golpes entre los participantes del acto y algunos opositores. Pero no pasaron a mayores.