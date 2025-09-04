Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”

El presidente Javier Milei y el abrazo a “El Jefe”, su hermana Karina en el acto de ayer en Moreno / NA

Con críticas al kirchnerismo al que acusó de montar “operetas” políticas en contra el Gobierno, una férrea defensa a su hermana Karina y un enfática arenga para que la gente vaya a votar el domingo, el presidente Javier Milei puso fin anoche a la campaña electoral bonaerense de La Libertad Avanza.

El mandatario estuvo a cargo de las palabras finales de la actividad proselitista, durante un acto que se desarrolló en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui, una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La Libertad Avanza decidió cerrar su campaña en esa comuna de la Primera sección electoral, donde apunta a hacer una buena elección que compense una previsible derrotar en la Tercera, que agrupa a los municipios del sur del Conurbano.

Los clásicos “la casta tiene miedo” y “saquen al Pingüino del cajón...” fueron entonados por la militancia libertaria, que escuchó varias veces el “kirchnerismo nunca más” que Milei planteó en la campaña como síntesis de la polarización que busca llevar al extremo. De hecho, robusteció esa idea de mostrarse como única alternativa a los K al plantear que “no hay terceras vías” como ofertas electorales en estos comicios bonaerenses. “La última alternativa es La Libertad Avanza”, afirmó.

En términos estrictamente electorales, Milei afirmó que existe “empate técnico” con el peronismo en la Provincia y añadió: “Por eso están tan nerviosos”.

Fue en ese contexto en el que aseguró que el kirchnerismo “está dispuesto a hacer fraude. Van a estar en las escuelas jugando sucio, intentando hacer trampa y robando nuestras boletas”.

El presidente reiteró en varias oportunidades que la concurrencia a las urnas este domingo es clave para el desempeño electoral de los candidatos de La Libertad Avanza.

“Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarles sus sueños. Necesitamos que vayan a votar y se animen a votar por un futuro distinto. No dejen que los voceros de la política les digan que son todos los mismos y no valen nada. Votá a la Libertad Avanza para frenar a Kicillof y pintemos de violeta la Provincia”, dijo el jefe de Estado.

El acto estuvo rodeado de un clima enrarecido a partir del cruce de acusaciones sobre la seguridad de la actividad entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof.

Si bien se registraron incidentes fuera del club Villa Ángela, donde Milei encabezó el acto, no fueron de la magnitud de los registrados hace algunos días en Lomas de Zamora. Al finalizar, hubo pedradas contra el auto que trasladaba al jefe de Estado y algunos cruces entre manifestantes libertarios y peronistas.

El Presidente volvió a apuntar al gobernador Axel Kicillof. “Es un inútil esférico, inútil por donde lo mires”, dijo en tono de burla, parafraseando al diputado de su espacio, José Luis Espert.

“Nos encontramos en el tramo final de una elección crucial. Le quieren hacer creer a los bonaerenses que está elección es irrelevante, que no se juega nada. Todo esto para que el valor del voto rentado aumente, porque el voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pagos del kirchnerismo”, explicó.

Luego insistió en esa línea: “Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la Provincia”.

CONTRA KICILLOF

Más adelante retomó sus críticas al Gobernador: “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estas prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos”.

En el arranque del acto, Milei acusó al kirchnerismo de hacer “operetas” políticas y salió en defensa de su hermana, involucrada en un presunto pedido de coimas.

“Cuando se le agotan los recursos, van contra la familia. Imagínense cómo deben estar cosas en la Provincia que tuvieron que hacer los tres tipos de operaciones, todas juntas: tratarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas”, dijo Milei.

“Además se metieron con mi hermana. ¡Vaya que están asustados! Pero este domingo le vamos a pintar la Provincia de violeta”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, añadió: “Quiero agradecerle al Jefe por encargarse del armado de LLA en todo el país, a pesar de las operetas e injurias que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, remarcó, en alusión a los audios.

Calificó ese episodio como un “ataque a costumbres y buena moral y buenos valores”. Y añadió: “Quieren socavar los valores morales. Lo hacen de forma grosera, hacen operaciones y se terminan cayendo”.

“Te quieren volver un leproso social. Te quieren llevar al barro, porque ellos están sucios en el estiércoles y te sacan ventaja porque ya están ahí. Pero no lo lograrán. Todos tienen conciencia de las operetas sucias”, añadió.

Y volvió a cargar sobre el kirchnerismo. “En Lomas me tiraron un adoquín, podrÍan haber atacado a cualquiera, no les importa si se tiene que cargar la vida de cualquiera. No se olviden de que el kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman”, concluyó.

