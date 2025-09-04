Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |CULPAN A LA OPOSICIÓN

Para el Gobierno, es un ataque al plan económico

4 de Septiembre de 2025 | 03:55
Edición impresa

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, vinculó el cambio en la estrategia cambiaria a la incertidumbre electoral y acusó a la oposición de atacar el plan económico de la gestión de Javier Milei.

Lo dijo al explicar la decisión del Gobierno de intervenir desde el martes en el Mercado Único y Libre de cambios (MULC) en un nuevo intento por contener el dólar.

El secretario de Finanzas cargó contra los bloques opositores en el Congreso y los acusó de atacar el plan económico: “El programa es cada vez más difícil de voltear, habrá volatilidad y generarán operaciones truchas, pero estamos preparados”.

“No vamos a permitir estos intentos de desestabilización por parte de la oposición”, advirtió Quirno.

El funcionario remarcó que la política cambiaria “está muy clara y acordada con el FMI”. Explicó que el Gobierno intervino de manera temporal en el mercado con recursos propios. “No se toca un peso (dólar) de las reservas, ni de los fondos del FMI”, aclaró y sumó que participarán de forma activa en el Tesoro para “prevenir los periodos de falta de liquidez”

Según comentó, sigue vigente que el Banco Central (BCRA) venderá pesos en el piso de la banda (abajo de $1.000) y comprará si supera el techo ($1.400).

Con respecto a la suba de tasas, Quirno aseguró que no es producto del desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis) sino de “la incertidumbre que genera un Congreso que quiere romper el equilibrio fiscal”. “Las tasas son hijas del conflicto político”, afirmó.

En otro tramo, se refirió a la incertidumbre electoral y sostuvo que esta situación provoca que se retraiga el consumo y la inversión.

Pablo Quirno remarcó que la intervención oficial en el mercado del dólar es coyuntural. Sin embargo, alertó que la incertidumbre se mantendrá “hasta el final de octubre” y aclaró que se trata de una cuestión circunstancial.

“Hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo”, dijo al defender el cambio de estrategia cambiaria.

Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables

 

