“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto en La Plata tras un ataque motochorro

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
“No hay una política económica, lo que hay es una mesa de dinero”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El informe forense confirmó la violencia que terminó con la vida de Fredy Soria (37), atacado por motochorros en Los Hornos y quien había recibido el alta médica. Dos hipótesis en la mira para esclarecer el trágico caso
El dolor por la muerte de Fredy Emanuel Soria, el trabajador de 37 años que fue golpeado brutalmente por motochorros durante un robo en Los Hornos y que, 48 horas después murió, todavía atraviesa a su familia. Ahora, con la autopsia confirmada y el único detenido en la causa que se negó a declarar (ver aparte), la investigación judicial sigue avanzando.
Entre la indignación y la angustia, la familia de Soria ahora apunta contra la inseguridad “que domina” las calles del barrio y contra las “fallas en la atención hospitalaria” que, según denuncian, pudieron haber agravado el desenlace. “Lo único que tengo para decir es que espero que algún día se haga justicia. No sé si las autoridades se harán cargo, porque acá Los Hornos es una zona liberada, es horrible lo que está pasando”, afirmó conmocionada la pareja de Soria en diálogo con EL DIA.
El informe forense, a la que este medio tuvo acceso, determinó que Soria falleció por un “shock hipovolémico secundario a traumatismo toraco-abdominal cerrado”. En el cuerpo se detectaron múltiples fracturas costales, hemorragias internas y la pérdida de un riñón producto de los golpes recibidos durante el ataque. La autopsia además dejó constancia de las distintas intervenciones quirúrgicas de urgencia a las que fue sometido en sus últimos días, en un intento desesperado por salvarle la vida.
Los registros médicos muestran un derrotero que incluyó la atención inicial en el UPA N°6 de Los Hornos, luego una consulta en el Sanatorio Argentino (donde le dieron el alta médica) y finalmente la internación en el Hospital Sudamericano, donde falleció tras varias horas de agonía y múltiples maniobras de reanimación.
En este contexto, y ya con el resultado forense en el expediente, la investigación judicial por la muerte de Soria avanza en dos causas: por un lado la de “homicidio en ocasión de robo” que se tramita en la UFI N°8 a cargo del fiscal Martín Almirón; y, por otro, la figura de “homicidio culposo” en la UFI N°10 de Carlos Vercellone, en caso de que se confirme una presunta negligencia en la atención médica recibida durante las horas posteriores al asalto en 66 y 145.
Mientras la Justicia avanza con la investigación, la pareja de Soria contó -entre lágrimas- la historia de su compañero que hoy, ya no está. “Freddy era un buen hombre, un laburante con problemas de discapacidad motriz. Tenía miedo de salir a la calle porque cada vez que escuchaba las motos se asustaba. Él entraba a trabajar a las seis de la mañana y siempre salía a las cinco y media. Ese día se durmió y salió un poco más tarde, ya de día, y pasó esta desgracia”, relató con la voz quebrada.
LE PUEDE INTERESAR
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
LE PUEDE INTERESAR
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
La mujer no sólo recordó a su pareja, sino que también apuntó contra la inseguridad que atraviesa a Los Hornos. “La seguridad es un asco, no puede ser que no se pueda salir a trabajar y que te maten en la calle. Los Hornos está abandonado. No hay caminantes, no hay cámaras, mandan a los policías a custodiar supermercados en vez de cuidar a la gente del barrio. Somos trabajadores, gente común, y no es justo”, expresó.
En el mismo sentido, contó que Soria venía advirtiendo su miedo. “Siempre decía que tenía miedo de salir. Tenía un presentimiento con las motos, que lo podían robar o lastimar. Y así fue. Ahora me quedo sola, con los hijos, con la nena de Fredy que vive conmigo, y no quiero que mañana le pase algo a ellos ni a nadie más en Los Hornos”, agregó conmovida.
Con su relato, la damnificada recalcó que su deseo es que la muerte de Fredy no quede impune. “No merecía este final. Ojalá el Intendente escuche y haga algo, porque no somos gente de plata ni de clase alta, somos gente común que sólo quiere vivir tranquila”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí