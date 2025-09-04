“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto en La Plata tras un ataque motochorro

El dolor por la muerte de Fredy Emanuel Soria, el trabajador de 37 años que fue golpeado brutalmente por motochorros durante un robo en Los Hornos y que, 48 horas después murió, todavía atraviesa a su familia. Ahora, con la autopsia confirmada y el único detenido en la causa que se negó a declarar (ver aparte), la investigación judicial sigue avanzando.

Entre la indignación y la angustia, la familia de Soria ahora apunta contra la inseguridad “que domina” las calles del barrio y contra las “fallas en la atención hospitalaria” que, según denuncian, pudieron haber agravado el desenlace. “Lo único que tengo para decir es que espero que algún día se haga justicia. No sé si las autoridades se harán cargo, porque acá Los Hornos es una zona liberada, es horrible lo que está pasando”, afirmó conmocionada la pareja de Soria en diálogo con EL DIA.

El informe forense, a la que este medio tuvo acceso, determinó que Soria falleció por un “shock hipovolémico secundario a traumatismo toraco-abdominal cerrado”. En el cuerpo se detectaron múltiples fracturas costales, hemorragias internas y la pérdida de un riñón producto de los golpes recibidos durante el ataque. La autopsia además dejó constancia de las distintas intervenciones quirúrgicas de urgencia a las que fue sometido en sus últimos días, en un intento desesperado por salvarle la vida.

Los registros médicos muestran un derrotero que incluyó la atención inicial en el UPA N°6 de Los Hornos, luego una consulta en el Sanatorio Argentino (donde le dieron el alta médica) y finalmente la internación en el Hospital Sudamericano, donde falleció tras varias horas de agonía y múltiples maniobras de reanimación.

En este contexto, y ya con el resultado forense en el expediente, la investigación judicial por la muerte de Soria avanza en dos causas: por un lado la de “homicidio en ocasión de robo” que se tramita en la UFI N°8 a cargo del fiscal Martín Almirón; y, por otro, la figura de “homicidio culposo” en la UFI N°10 de Carlos Vercellone, en caso de que se confirme una presunta negligencia en la atención médica recibida durante las horas posteriores al asalto en 66 y 145.

“Tenía miedo de salir a la calle”

Mientras la Justicia avanza con la investigación, la pareja de Soria contó -entre lágrimas- la historia de su compañero que hoy, ya no está. “Freddy era un buen hombre, un laburante con problemas de discapacidad motriz. Tenía miedo de salir a la calle porque cada vez que escuchaba las motos se asustaba. Él entraba a trabajar a las seis de la mañana y siempre salía a las cinco y media. Ese día se durmió y salió un poco más tarde, ya de día, y pasó esta desgracia”, relató con la voz quebrada.

La mujer no sólo recordó a su pareja, sino que también apuntó contra la inseguridad que atraviesa a Los Hornos. “La seguridad es un asco, no puede ser que no se pueda salir a trabajar y que te maten en la calle. Los Hornos está abandonado. No hay caminantes, no hay cámaras, mandan a los policías a custodiar supermercados en vez de cuidar a la gente del barrio. Somos trabajadores, gente común, y no es justo”, expresó.

En el mismo sentido, contó que Soria venía advirtiendo su miedo. “Siempre decía que tenía miedo de salir. Tenía un presentimiento con las motos, que lo podían robar o lastimar. Y así fue. Ahora me quedo sola, con los hijos, con la nena de Fredy que vive conmigo, y no quiero que mañana le pase algo a ellos ni a nadie más en Los Hornos”, agregó conmovida.

Con su relato, la damnificada recalcó que su deseo es que la muerte de Fredy no quede impune. “No merecía este final. Ojalá el Intendente escuche y haga algo, porque no somos gente de plata ni de clase alta, somos gente común que sólo quiere vivir tranquila”.