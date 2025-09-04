Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |YA HAY POLÉMICA

“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira

El actor confirmó que está saliendo con Evelyn Botto y un detalle sobre el comienzo de la relación causó revuelo

“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira

El actor dio detalles de su nueva relación

4 de Septiembre de 2025 | 05:43
Edición impresa

Días atrás un rumor bomba sacudió a la farándula cuando trascendió que Fede Bal estaría viviendo un nuevo romance junto a Evelyn Botto, figura de Olga y actriz en el musical “La Sirenita”. La repercusión se dio porque la dupla había sido vista en una salida nocturna, situación que encendió las alertas.

En medio de las versiones, el actor decidió romper el silencio y confirmar esta relación, aunque prefirió no ponerle títulos: “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”, dijo en un programa de streaming.

Además, Bal entró en detalles sobre cómo habría nacido esta conexión con Botto: “La conozco hace tres años, más o menos. Yo iba mucho a ‘Perros de la Calle’ porque soy amigo de Andy Kusnetzoff”, dijo, en referencia al programa en el que trabajaba Evelyn y donde nació el primer contacto.

“Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz (…) Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, agregó, brindando elogios para su nueva conquista.

LA ESCANDALOSA VERDAD SOBRE EL ROMANCE FEDE BAL Y EVELYN BOTTO

Pero lejos de que este nuevo romance trascienda en paz, la que también salió a decir lo suyo fue Sofía Aldrey, expareja de Bal, con quien protagonizó un verdadero escándalo por los chats filtrados de supuestas infidelidades del actor.

“Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy, le mandaba mensajes, todo”, arrancó Sofía, en una entrevista con LAM. “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, agregó, sembrando polémica.

