Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos

La colocación de semáforos en la esquina de 1 y 38 sumó seguridad vial pero también generó largas filas de vehículos en los alrededores de plaza Alsina: en el horario pico, llegan a verse hasta una distancia de 200 metros en todos los sentidos de circulación. Una situación de embotellamientos similar se da en otras plazas de la Ciudad que cuentan con semáforos o tienen ordenadores cerca.

Urbanistas de la Ciudad adjuntan la postal a problemas con la planificación, al crecimiento del parque automotor y a la coordinación de los semáforos.

En la segunda quincena de agosto aparecieron los semáforos en 1 y 38. Allí se conjugan varios factores: un denso tránsito en la entrada y salida de la Ciudad por la conexión con la autopista La Plata a Buenos Aires, el tiempo de paso que otorgan los ordenadores viales y el paso del tren que provoca confusión. Quienes circulan por 1 o por 38 en dirección a barrio Hipódromo, desde el lunes pasado tienen momentos en los que las barreras bajan por el paso del tren que por estos días desarrollan velocidades más bajas de lo habitual.

Así, quienes tienen paso con luz verde no pueden avanzar porque están las barreras bajas y se arma un denso embotellamiento y no permiten pasar a quienes quieren circular por 1 en dirección a 32.

Del mismo modo ocurre para quienes circulan por diagonal 74 hacia La Plata o para salir de la Ciudad. Se forman colas por diagonal 74 hacia calle 115 (muchas veces llegan hasta calle 116) y hacia calle 2. Los riesgos de accidentes son cada vez más altos.

El tren, cuando pasa por 1 y 38, lo hace a velocidades muy bajas por cuestiones técnicas. Son velocidades precaucionadas de 12 kilómetros por hora, una práctica habitual cada vez que se inaugura un tendido ferroviario nuevo. De forma gradual, se irá aumentando hasta alcanzar la velocidad prevista para ese sector.

En otras zonas de la Ciudad también se generan densos embotellamientos: la plaza Azcuénaga tiene extensas colas que llegan hasta 44 y 20, por el semáforo que está en 19 y la plaza; y también sobre 19 hacia 43 y en diagonal 76 y la plaza hasta 43. Algo parecido en el ingreso a la Plaza 19 de Noviembre, por 44 hacia 25.

En 19 y 60, plaza Yrigoyen, la situación es similar y las colas sobre 60 hacia calle 20 son cada vez más extensas.

Desde la Municipalidad se anunció que “se está planificando para 1 y 38 un sistema de onda verde”. Y se agregó que “los de 1 y 38 van a estar coordinados con diagonal 74 entre 116 y 117, que hoy entran en destello”. Por el de 1 y 38 este viernes habrá una reunión con la empresa ferroviaria para que funcionen en coordinacion con la barrera.

Según Gustavo Lollini, arquitecto y docente en planificación territorial de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, “en principio, tiene que ver con la ausencia de un plan de movilidad sostenible, el excesivo uso del vehículo particular como consecuencia, entre varios factores del crecimiento no planificado, disperso y fragmentado de la Ciudad y su periferia que induce a utilizar vehículos particulares para trasladarse, sumado al déficit de un transporte público eficiente y de calidad, ausencia de educación vial y estrictos controles del tránsito, sumado a que para colocar semáforos en algunos puntos de congestión se debería hacer un estudio pormenorizado del flujo de tránsito y de las horas pico”.

El profesional agregó: “entiendo que el municipio está trabajando en la planificación general de la Ciudad y su región pero la implementación de algunas medidas lleva un proceso complejo y el tiempo pertinente. Estos conflictos de tránsito y congestión en lo inmediato deberían abordarse realizando simulaciones con la tecnología adecuada para estudiar el problema y evaluar la solución más efectiva”.

