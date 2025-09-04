Reunión con el Gabinete por los “audios-gate”

En medio de la tensión con la Provincia por la coordinación de la seguridad del acto de cierre de campaña bonaerense en Moreno, el presidente Javier Milei encabezó en horas de la mañana de ayer la primera reunión de Gabinete tras las filtraciones de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo y de los que le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que dieron lugar a una profunda crisis en las filas libertarias.

El mandatario cruzó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 8.57, para media hora más tarde dar inicio al intercambio con los miembros de su equipo, y encarar un súper miércoles cargado de actividades.

Lo cierto es que el impacto de las supuestas confesiones del extitular de ANDIS, quien reveló la existencia de un sistema de pedido de coimas instrumentado por el armador del interior Eduardo “Lule” Menem bajo las órdenes de la menor de los Milei, impactó de lleno en la gestión.

Tanto Martín Menem como la hermana del Presidente se encuentran en el centro de la escena pública luego de que se filtrara un nuevo audio que se le atribuye a la funcionaria, cuyo origen fue detectado por el legislador de La Libertad Avanza, quien denunció que fue grabado de manera ilegal en el Congreso.