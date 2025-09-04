Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |DE LAS DIAGONALES AL EMPIRE STATE

El teatro local ya sube a escena en Nueva York

Con 25 años, una platense fundó una productora de teatro independiente en Estados Unidos cuyo fin es mostrar la identidad latina

El teatro local ya sube a escena en Nueva York

Las tres jóvenes argentinas, entre ellas martina demaio, haciendo micro teatro en una sala de Nueva York, Estados Unidos / EL DIA

4 de Septiembre de 2025 | 05:12
Edición impresa

“Short Play Series Vol. 1: Inception” es una obra de micro teatro que se estrenó el pasado 31 de agosto en el teatro Caveat de Nueva York, Estados Unidos. Esta, podría ser la historia de una pieza teatral más. No obstante, la particularidad es que la responsable artística es Martina Demaio, una joven platense que con apenas 25 años, fundó una productora y creadora independiente en tierras estadounidenses.

Demaio tuvo como primer pago chico la localidad de Ignacio Correas. Luego, siguió su crecimiento en Tolosa y mientras cursaba la primaria y la secundaria en escuelas locales, descubrió que quería dedicarse al teatro.

Por eso, desde hace varios años, vive en Nueva York. Allí, además de desarrollarse como actriz, junto a dos amigas fundó la productora y creadora independiente “REaching Teacher”.

Hace algunos días presentó su primera obra de micro teatro, una propuesta que reúne varias piezas de unos 15 minutos cada una. La intención es exhibirla una vez por mes en diferentes espacios.

A pesar de que el rédito económico no es el principal motor, tiene clara la búsqueda con la obra: “Uno de mis grandes objetivos es contar historias que reflejen la experiencia inmigrante, las identidades bilingües y los vínculos humanos desde la comedia, el movimiento y también desde lo íntimo”, comentó en una charla que mantuvo con este diario desde su casa, a una hora del centro de Nueva York.

SU HISTORIA

Desde muy joven, Martina estudió en el denominado CEFOA, de La Plata. Cuando cumplió 18 años, comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires.

A través de un programa internacional, se mudó a estudiar a Estados Unidos. Allí, realizó un curso de tres años en “The American Academy of Dramatic Arts (AADA)” que, con una beca, logró el título de actuación y un nivel más avanzados.

“Con dos amigas argentinas, creamos una compañía de teatro latina. Pensamos en hacer micro teatro porque en Estados Unidos eso no existe”, expresó Demaio.

“En nuestra obra presentamos entre tres y cuatro obras de autores latinos. Lo que hacemos es leer las obras, contactar a los autores y hacerla arriba del escenario”, continuó. “Hoy somos mujeres latinas pero estamos abiertas a que se suman más artistas”, agregó.

Tras el estreno de la obra, Demaio recibió mensajes de docentes platenses que tuvo durante la secundaria. “Sentí mucha nostalgia. Lo que sucede es que nosotros no nos fuimos por que sí de Argentina, sino para mostrar a Argentina en el mundo”, reflexionó. “Nuestra intención es que venga más gente. Estamos abiertas a crecer”, añadió.

Mientras espera la residencia permanente -estos años contó con la visa de trabajo-, piensa en el futuro: “Lo que queremos es mostrar el micro teatro a Argentina y manifestar que la actuación está para disfrutarla con amigos” y agregó: “Queremos formar la idea de comunidad y comunión latina, algo que acá en Estados Unidos no es tan común. En fin, queremos transmitir con las obras de teatro la idea de que no es necesario correr tanto. Hay que pensar más en la vida”, cerró.

