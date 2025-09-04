Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Estudiantes anunció que para la compra de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná, los hinchas deberán primero realizar un reconocimiento facial. Algo llamativo, pero que será un requisito esencial que pedirá el elenco de Río de Janeiro para asistir al partido.
En primer lugar, antes de comprar el ticket, se deberá hacer un registro de biometría facial en el sitio web biometria.flamengo.com.br. Una vez hecho esto, se podrá realizar la compra del boleto para asistir al partido en el Maracaná.
Además, el recocimiento facial también se pedirá a la hora de ingresar al Maracaná, junto con el documento en mano. No habrá otros métodos de ingreso.
Por su parte, Flamengo le dará 2000 localidades al Pincha, que costarán 200 reales cada una (alrededor de 50 mil pesos. Los hinchas se ubicarán en la tribuna Sur B.
Cabe destacar que los tickets se podrán adquirir en el sitio futebolcard.com, donde primero se deberá hacer un registro para la compra. Cada persona podrá adquirir hasta tres entradas, pero todas deberán estar vinculadas a un documento distinto.
Estudiantes siguió en City Bell con la preparación de cara a la seguidilla feroz que se le vendrá a mediados de septiembre, donde lo más trascendental serán los choques de Copa Libertadores ante Flamengo. Sin embargo, el sábado 13 a las 19, el primer escollo será River en UNO.
Para este duelo, Domínguez evalúa poner un equipo competitivo ante el Millonario, donde nombres importantes como Fernando Muslera, Santiago Ascacibar y Guido Carrillo podrían jugar desde el arranque. Además mantiene la idea de que Gabriel Neves sume minutos. Por su parte, ayer integrantes del plantel profesional acompañaron ayer a los pibes de Reserva, en el clásico que jugaron ante Gimnasia en City Bell y que terminó 0-0. El entrenador, Eduardo Domínguez, y los referentes, Santiago Ascacibar y Guido Carrillo dijeron presente, entre otros.
