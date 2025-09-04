Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SERVIRÁ PARA COMPRAR LA ENTRADA Y PARA EL INGRESO

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Protocolo para Brasil

4 de Septiembre de 2025 | 01:41
Edición impresa

Estudiantes anunció que para la compra de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná, los hinchas deberán primero realizar un reconocimiento facial. Algo llamativo, pero que será un requisito esencial que pedirá el elenco de Río de Janeiro para asistir al partido.

En primer lugar, antes de comprar el ticket, se deberá hacer un registro de biometría facial en el sitio web biometria.flamengo.com.br. Una vez hecho esto, se podrá realizar la compra del boleto para asistir al partido en el Maracaná.

Además, el recocimiento facial también se pedirá a la hora de ingresar al Maracaná, junto con el documento en mano. No habrá otros métodos de ingreso.

Por su parte, Flamengo le dará 2000 localidades al Pincha, que costarán 200 reales cada una (alrededor de 50 mil pesos. Los hinchas se ubicarán en la tribuna Sur B.

Cabe destacar que los tickets se podrán adquirir en el sitio futebolcard.com, donde primero se deberá hacer un registro para la compra. Cada persona podrá adquirir hasta tres entradas, pero todas deberán estar vinculadas a un documento distinto.

TRABAJOS EN CITY BELL

Estudiantes siguió en City Bell con la preparación de cara a la seguidilla feroz que se le vendrá a mediados de septiembre, donde lo más trascendental serán los choques de Copa Libertadores ante Flamengo. Sin embargo, el sábado 13 a las 19, el primer escollo será River en UNO.

LE PUEDE INTERESAR

Pintado y Giampaoli trabajaron a la par

LE PUEDE INTERESAR

Boca volvió al ruedo a la espera de Russo

Para este duelo, Domínguez evalúa poner un equipo competitivo ante el Millonario, donde nombres importantes como Fernando Muslera, Santiago Ascacibar y Guido Carrillo podrían jugar desde el arranque. Además mantiene la idea de que Gabriel Neves sume minutos. Por su parte, ayer integrantes del plantel profesional acompañaron ayer a los pibes de Reserva, en el clásico que jugaron ante Gimnasia en City Bell y que terminó 0-0. El entrenador, Eduardo Domínguez, y los referentes, Santiago Ascacibar y Guido Carrillo dijeron presente, entre otros.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

El último baile: la Selección de Messi, en acción

Insultos, choques, corridas y un notero herido

La reacción de operadores y bancos

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial
Últimas noticias de Deportes

El último baile: la Selección de Messi, en acción

“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”

Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto

Para evitar desbordes, un fuerte Operativo
La Ciudad
Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
El teatro local ya sube a escena en Nueva York
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Reconocimiento a industrias de la Ciudad
Policiales
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Política y Economía
Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables
La reacción de operadores y bancos
Para el Gobierno, es un ataque al plan económico
Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
Espectáculos
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Desde Venecia, Hendler llamó al cine a “resistir”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla