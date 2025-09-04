El domingo, el micro será gratuito por la elección

En línea con la decisión del gobierno bonaerense, se estableció que en la Ciudad -a diferencia de General Pueyrredón cuya cabecera es Mar del Plata- el boleto de los colectivos será gratis tanto el domingo 7 de septiembre como el 26 de octubre, ambas jornadas de comicios.

En tanto, la Comuna informó la gratuidad del boleto en todas las unidades de transporte público de pasajeros urbano durante ambas jornadas.

La medida, decretada por el intendente, Julio Alak, en adhesión al Ministerio de Transporte bonaerense, tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, facilitar el ejercicio del derecho al sufragio y procurar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios.

Asimismo, previendo mayor flujo de pasajeros, los operadores del transporte público deberán reforzar la prestación de los servicios a su cargo, incrementando la frecuencia autorizada y aplicando la diagramación horaria de día sábado durante ambas jornadas.