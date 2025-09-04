Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |CIERRAN LAS CAMPAÑAS LOCALES

En La Plata, recorridas, actos y reparto de boletas

En el último día antes de la veda, Alak y sus candidatos visitarán obras en barrios y los libertarios se abocarán a reuniones y redes

4 de Septiembre de 2025 | 03:43
En el último día de la campaña electoral platense, los candidatos locales de las distintas fuerzas políticas que compiten en las legislativas del domingo se abocarán a la realización de distintas actividades, a fin de convocar al electorado a las urnas, enfatizando sus mensajes y propuestas de campaña.

En el caso del oficialismo de Fuerza Patria, se espera que el intendente, Julio Alak, lidere una recorrida por todos los barrios de la Ciudad junto a los principales candidatos a concejales y a diputados provinciales de Fuerza Patria.

Según se anunció desde ese espacio, se trata de una gira de más de 105 kilómetros por las distintas localidades del partido, en la que se supervisarán trabajos de infraestructura y escucharán inquietudes y propuestas de los vecinos para avanzar en las mejoras que necesitan”.

La jornada incluirá visitas a distintos puntos de El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo y Los Hornos (entre otras), donde el municipio realizó intervenciones de infraestructura y creó juntas comunales para el debate de las obras necesarias en cada barrio.

Juan Pablo Allan, el martes, con representantes de Acimco / LLA

El lema de la campaña platense de Fuerza Patria es “Sigamos con obras” y “las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”.

El final de la recorrida será en la plaza Malvinas, donde Alak y sus candidatos encabezarán una mateada junto al gobernador, Axel Kicillof. La jornada, que comenzará a las 17 se completará con un recital de música en vivo.

En tanto, los candidatos locales de La Libertad Avanza, cuyo discurso nacionalizó sus propuestas de campaña, se enfocaron ayer en el cierre celebrado con el acto del presidente, Javier Milei, en Moreno.

Sin embargo, advirtieron que hoy realizarán una reunión con empresarias mujeres y visitas a comerciantes que fueron víctimas de la inseguridad en reiteradas ocasiones. Sus mensajes generales de cierre, se darán a través de las redes sociales.

Por su parte, Somos Buenos Aires cerrará su campaña con un acto en el Club de los Abuelos de la avenida 60 entre 20 y 21, desde las 18.30.

Más allá de las gestualidades que lleve a cabo cada espacio político antes del viernes a las 8, se espera que todas las fuerzas locales realicen el reparto de sus boletas en las distintas localidades, así como en los centros comerciales.

