Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

ACTIVIDADES EN MERIDIANO V

Este fin de semana, en la Estación Provincial de Meridiano V habrá actividades libres y gratuitas para toda la familia. El programa incluye feria, muestras y espectáculos en vivo. Mañana, desde las 16.30 actuarán Fulanas trío, Nora Benaglia y como música invitada, Maricel Turkovich. El sábado, desde las 14 habrá feria de artesanos y emprendedores en el Playón. Desde las 15, se propondrá “cumbia para todos” con los grupos El Lima Arravillero, y Mico y Curares.

CUENTO CORTO GAUCHESCO

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También puede enviarse al correo aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar. Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.

CONCURSO LITERARIO

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.