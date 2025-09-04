“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
Este fin de semana, en la Estación Provincial de Meridiano V habrá actividades libres y gratuitas para toda la familia. El programa incluye feria, muestras y espectáculos en vivo. Mañana, desde las 16.30 actuarán Fulanas trío, Nora Benaglia y como música invitada, Maricel Turkovich. El sábado, desde las 14 habrá feria de artesanos y emprendedores en el Playón. Desde las 15, se propondrá “cumbia para todos” con los grupos El Lima Arravillero, y Mico y Curares.
La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También puede enviarse al correo aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar. Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.
