El inesperado rumor sobre la muerte de Trump

En los últimos días del fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos, surgió un insólito rumor en redes sociales: ¿había muerto Donald Trump? La especulación cobró fuerza sintiéndose avalada por la ausencia pública del expresidente durante tres o cuatro días, en un contexto donde su silencio fue interpretado por muchos como señal de algo grave. La pregunta “Trump está muerto” se convirtió en tendencia en X y TikTok, con hashtags como #TrumpIsDead y #WhereIsTrump.

La histeria se alimentó por varios factores. Primero, su vice, JD Vance, expresó en una entrevista a USA Today el 27 de agosto su disposición a asumir el liderazgo si ocurriera “una terrible tragedia”, aunque aseguró que Trump estaba en buena forma física. La ambigüedad de esa frase inquietaba más de lo que tranquilizaba.

Además, circularon imágenes del presidente con moretones en la mano y tobillos hinchados, lo cual despertó suspicacias. A ello se sumó un apagón temporal de la transmisión en vivo desde la Casa Blanca, que acentuó el misterio.

También hubo quien intentó vincular la situación con una “predicción” surrealista que supuestamente hizo la serie Los Simpson, aunque estas imágenes resultaron ser falsificaciones o contenido editado digitalmente.

Para poner fin a la especulación, Trump se dejó ver nuevamente: el sábado pasado fue fotografiado saliendo del jardín sur de la Casa Blanca junto a su nieta Kai, rumbo a un campo de golf en Virginia. Esa imagen, donde lucía un sombrero MAGA y una polo blanca, sirvió como “prueba de vida” para cientos de miles en redes sociales.

La Casa Blanca y su médico personal atribuyeron los hematomas a un rozamiento constante por estrechar manos y al uso de aspirina. Asimismo, lo de los tobillos hinchados lo asociaron a la insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas mayores.

El propio Trump calificó los rumores como “fake news”, sosteniendo que estuvo muy activo durante el fin de semana, publicando en Truth Social y jugando al golf. En su reaparición pública del martes, anunció el traslado del comando espacial a Alabama y se refirió a las teorías con voz rasposa, lo que solo incrementó la atención sobre su estado físico. Incluso su hijo, Donald Trump Jr., reveló que lo llamó para cerciorarse de que estaba vivo, en medio de tanta confusión.

Este episodio ilustra de forma clara cómo, en la era digital, una breve ausencia pública puede generar una cascada de rumores y teorías conspirativas.

La combinación de silencios oficiales, comentarios desafortunados, imágenes sugestivas y la vorágine de las redes sociales puede desatar una tormenta de desinformación, incluso en torno a figuras políticas prominentes.

No obstante, en el pasado, Trump ha sido poco transparente sobre su salud. Por caso, en 2020, la Casa Blanca ocultó el verdadero estado de Trump, bastante complicado, cuando estuvo internado por Covid.