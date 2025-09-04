Macri, el hombre que calla

Es un oxímoron, una figura que combina dos palabras de significado opuesto para crear una nueva expresión, pero la definición de “silencio atronador” le cabe perfectamente a la actitud que viene manteniendo Mauricio Macri respecto a los audios escandalosos que salpican al gobierno de Javier Milei con eventuales casos de corrupción y la estrategia de respuesta a los mismos de la Casa Rosada, que incluyó el intento de censura previa vía estrados judiciales.

El líder del PRO, un aliado de los libertarios cada vez con más reparos, se ha sentado a esperar a ver qué pasa.

Viene de aceptar acuerdos electorales con olor a sumisión o indignidad para su fuerza, en especial en Provincia de Buenos Aires -de cara a la elección Provincial del domingo que viene y para la nacional de octubre- y sobre todo en la Capital Federal, el pago chico fundacional de la fuerza amarilla. Donde luego de la derrota de mayo pasado frente a los violetas por la Legislatura local, ha aceptado un par de lugares en una lista conjunta de diputados al Congreso que veremos si se convierten en bancas ganadas. Se supone que sí, pero la política electoral nunca es matemática pura.

Aquellos cierres que le valieron a Macri el enojo de muchos propios fueron explicados intramuros con una lógica de supervivencia. Traducido: “Un mal arreglo es mejor que otra pelea como la de mayo pasado, en la que podemos volver a perder”. Pero estuvo claro desde el principio que el entendimiento no incluiría la participación de Mauricio en la campaña del oficialismo libertario.

En efecto, bastante antes de la aparición de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y la sombra sobre las figuras de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, Macri había decidido correrse de toda exposición pública. Primero con una agenda en el exterior; luego con el mutismo calculado.

Dato: la semana pasada, mientras la comitiva presidencial era atacada en Lomas de Zamora durante una caravana de campaña o Karina era repelida en Junín, el expresidente jugaba el Mundial de Bridge en Dinamarca. Por cierto: le fue pésimo; quedó afuera en primera ronda. Nunca hubo una condena pública suya a los ataques.

Contacto Cero

El expresidente ya no habla con Milei, explican en su entorno. No hay más milanesas en Olivos, ni siquiera comunicación por chat. Escuderos de Macri de antaño, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, aunque las formalidades de protocolo los identifiquen de amarillo, son considerados hoy por los mauricisistas más cuadros violetas que dirigentes del PRO puro.

Las movida públicas que hizo Macri, con sentido político, deben haber dolido en el redil libertario. Una fue cuando felicitó públicamente al radicalismo correntino, que el último domingo se impuso en la elección ejecutiva local y metió a Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario Gustavo, como nuevo mandamás de Corrientes.

“Felicitaciones al gobernador Gustavo Valdés por el amplio triunfo en Corrientes. Muy orgulloso de que el PRO haya sido parte de esta gran elección en el frente Encuentro por Corrientes”, escribió Macri en su cuenta de X.

Es que allí, en efecto, el PRO integró la alianza oficialista que derrotó de manera contundente a LLA, que compitió con candidato propio (Lisandro Almirón) porque en su momento Karina y Lule pretendieron imponerle al gobernador Valdés la misma lógica de sumisión y rendición que se traducía en el imperio de las condiciones que ponía la Casa Rosada para acordar. Valdés los mandó al diablo y el Gobierno se perdió la oportunidad de subirse a un triunfo que le hubiera dado una cierta iniciativa de agenda en medio del escándalo de las presuntas coimas en la Andis.

Los de Bullrich, afuera

Por otro lado, como titular del PRO nacional, Macri ordenó que dejen su cargo partidario dirigentes como Damián Arabia y Pablo Walter, ambos referenciados en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dejó esa fuerza para afiliarse a La Libertad Avanza y, de hecho, será la candidata a senadora nacional del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en el comicio de octubre.

Da la sensación de que Macri no quiere queda pegado al affaire de los audios y la respuesta del gobierno a los mismos, explicada por los libertarios como una operación de inteligencia con terminales en Venezuela y Rusia. Casi una novela de John Le Carré.

Quienes lo conocen explican que el exmandatario lo atribuye más a desatinos internos, fruto de la des prolijidad inicial de La Libertad Avanza al armar una masa crítica con retazos de aquí y de allá, por afinidades personales más que por formación política, por pago de favores más que por convicciones. Por algo en su momento, viendo este panorama, Macri llegó a decir antes del balotaje de 2023 -donde apoyaría a Milei- que LLA era “fácilmente infiltrable”. “Un visionario”, dicen ahora ácidas fuentes leales al expresidente.

Algunos creen que Mauricio, en algún punto, disfruta este descontrol o falta de manejo de crisis que evidencia el gobierno de Milei desde que se disparó por la sospecha sobre su hermana Karina, a quien Macri, por cierto, desprecia. Como diciendo: “Yo la vi venir”. Será interesante ver cómo se para el PRO nacional luego de los resultados del domingo en la Provincia de Buenos Aires, destinados a ser cruciales para el devenir económico del país en los 49 días que restarán para el comicio de octubre que reconfigurará buena parte del Congreso nacional.