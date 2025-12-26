Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En la provincia

Intendentes crean tasas en abierto desafío a los “escraches” de la Rosada

Extienden la aplicación del plus por cargar nafta y hay subas en otros tributos. La pelea por los fondos en medio del ajuste

Intendentes crean tasas en abierto desafío a los "escraches" de la Rosada
26 de Diciembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Con el fin de año, en sintonía con los tiempos en que los municipios definen la asignación de gastos para el siguiente ejercicio y los recursos de que dispondrán para financiarlos, reverdece la polémica sobre la presión fiscal de los distritos.

El epílogo de 2025 trajo algunas novedades en un contexto de escasez de fondos y cuando el recorte de recursos nacionales sobre la Provincia derrama y afecta los ingresos de las comunas. Desafiando a la Casa Rosada, al menos tres intendentes dispusieron comenzar a aplicar en sus distritos la tasa sobre la carga de combustible, un mecanismo de recaudación que se va extendiendo en la geografía bonaerense.

Se trata de las comunas de Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez. Las dos primeras controladas por el peronismo; la última por un vecinalismo aliado al gobernador Axel Kicillof. Se sumarán a Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ezeiza, Tigre, Escobar, Pilar, Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús, entre otros.

La polémica estalló de inmediato. En rigor, reverdeció luego de que el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, escrachara en las últimas horas en las redes sociales a los municipios que le cobran a sus vecinos ese 2 por ciento cada vez que pasan por el surtidor.

“Es un atropello institucional”, bramaron productores agropecuarios de Suárez, ya que además de la tasa de Combustible se añadió en la Ordenanza Impositiva una suba sobre la tasa Vial del 10 por ciento.

El intendente de ese distrito del sudoeste provincial salió a defender la medida. “En una carga de combustible, el aporte representa aproximadamente entre $1.200 y $1.800, según el tamaño del tanque. No es un porcentaje sobre el litro de nafta, sino sobre el costo neto del combustible, sin impuestos”, sostuvo Ricardo Móccero.

El jefe comunal remarcó que “mientras el Gobierno Nacional aumentó el combustible un 43% en lo que va del año y más de un 300% en dos años, sin que eso se vea reflejado en mejoras de rutas o infraestructura, el municipio propone un incremento del 2% que vuelve directamente en obras para Coronel Suárez”. Es que según se detalló en el distrito, ese 2 por ciento va a estar afectado a la reparación de calles asfaltadas.

Por su parte, Cañuelas dispuso la aplicación de un recargo de entre el 1% y el 2% sobre el precio de los combustibles líquidos y del gas natural comprimido que se expendan en el distrito, en concepto de “Tasa Municipal de Mantenimiento Vial”. La iniciativa fue impulsada por la intendenta Marisa Fassi, cercana al kirchnerismo.

En Ramallo, el intendente Mauro Poletti busca habilitar la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles. “Es una gota en el mar lo que se va a cobrar. En un tanque de combustibles puede representar 1200 pesos por cada 60 mil o 70 mil pesos que cuesta cargar un tanque de nafta o en tanques grandes no más de 1800 pesos”, dijo Poletti.

Medidas similares también se aplicarán en otras comunas. Una de ellas es General Viamonte, donde el intendente radical Franco Flexas dispuso subir una tasa que pagan los productores agropecuarios.

Flexas resaltó que este año la tasa vial en su municipio era “muy baja” y que eso le generó un déficit de 500 millones de pesos. Por eso, para 2026 dispuso un aumento del 184%. El alcalde dijo que la influencia de la tasa Vial en los ingresos de los productores rurales es muy inferior a lo que deja entrever el ministro Caputo en sus críticas a los intendentes. “La tasa Vial actual representa sólo el 0,28% de los impuestos que paga un productor, mientras que las retenciones nacionales alcanzan un 99%”, señaló el intendente de General Viamonte.

 

