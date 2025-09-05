Tigre y la Lepra buscan el pasaje a las semifinales

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentan hoy en un partido donde estará en juego el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:10 en el Coloso Marcelo Bielsa, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y se podrá ver a través de TyC Sports.
Tigre llegó con mucha firmeza a esta instancia, ya que en las primeras tres rondas venció a Berazategui, Banfield y San Lorenzo, equipos a los que superó por 3-0, 2-0 y 1-0 respectivamente.
La Lepra, en tanto, se consolidó como uno de los equipos a temer en el fútbol argentino, peleando incluso por un lugar en las copas internacionales de 2026, gracias a la importante suma de puntos que cosechó en la tabla anual.
En lo que respecta a su andar en la Copa Argentina, los dirigidos por Alfredo Berti derrotaron a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario.
El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con Racing o River.
