Cruzó en rojo, chocó una moto y se escapó

Un grave hecho de tránsito ocurrió en la madrugada de Villa Elisa, cuando un automovilista pasó un semáforo en rojo y embistió a un motociclista, abandonándolo en la intersección de Camino Belgrano y calle 426. El momento del choque quedó registrado por un domo de seguridad, que captó cómo, a las 00:54, el vehículo impactó contra el motociclista mientras este cruzaba con luz verde.

El conductor del rodado, un BMW negro, se dio a la fuga y hasta el momento permanece prófugo, mientras que se desplegó un operativo policial para dar con su paradero. Según fuentes policiales consultadas por este medio, el vehículo fue visualizado previamente a las 00:43 en la cámara del distribuidor Centenario, y se indicó además que el motociclista -a pesar del violento golpe- no se acercó a ningún nosocomio de la zona.

Lo cierto es que con el paso de las horas vecinos y transeúntes que observaron el video difundido del accidente coincidieron en describir el episodio como un acto de imprudencia extrema, que podría haber terminado en tragedia.