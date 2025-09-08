Triunfo de la alianza LLA-PRO

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses
Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
Con la boleta violeta, fue uno de los dos distritos en los que ganaron los libertarios. El jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, encabezó la lista y asumirá en el Senado el 10 de diciembre
El intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, se impuso ayer en las elecciones de la Quinta Sección electoral y fue una de las excepciones en medio del triunfo peronista en la Provincia de Buenos Aires.
La alianza de La Libertad Avanza, del partido homónimo con el PRO, solo se impuso en esta jurisdicción y en la Sexta.
Con la boleta violeta y en ese panorama electoral adverso, el jefe comunal del partido que encabeza la Feliz obtuvo el boleto para asumir en el Senado provincial el 10 de diciembre.
Montenegro ya había avisado en el cierre de listas que no iba a ser un candidato testimonial. Es decir, que si competía por un escaño en la Legislatura bonaerense era porque tenía la voluntad de asumirlo. Lo que resta conocer es qué hará Montenegro en caso de ser convocado -como se rumorea- a un cargo en el gabinete nacional.
El intendente logró el 42,04% de los votos de la sección y superó por cuatro puntos a su principal competidora, la exdirectora de la Anses, Fernanda Raverta, con 37,45%.
En Mar del Plata, la ciudad que los había visto competir otras dos veces por la intendencia.
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió en Azul
El tercero volvió a ser un duelo parejo entre Montenegro y Raverta. En 2019, el del PRO ganó la intendencia con el 40,23% de los votos, contra 37,91% de Raverta. En 2023, el marcador fue 41,2 a 36,2%.
El tanteador le proporciona a la alianza del PRO y La Libertad Avanza tres bancas de senadores provinciales por la quinta sección electoral. Además de Montenegro, sacaron pasaje Cecilia Martínez (LLA), que dejará su banca del Concejo Deliberante (es la presidenta del bloque libertario), y el platense Matías de Urraza (LLA).
Por su parte, Fuerza Patria logró dos escaños, por lo que ingresarán al Senado provincial la propia Raverta y el exintendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi.
El piso para obtener bancas en el Senado bonaerense se lograba con el 20% de los votos. Ninguna de las otras fuerzas que se presentaron lograron arrimarse. Somos Buenos Aires, que postulaba a Roberto Suescun, obtuvo el 11% y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que llevaba en primer lugar al marplatense Alejandro Martínez, el 2,5%.
Ninguno de los cinco senadores por la sección que terminan su mandato en diciembre lo renovarán. Culminarán los períodos legislativos de Ariel Martínez Bordaisco y Flavia Delmonte, de UCR-Cambio Federal, de Pablo Obeid (será concejal) y Gabriela Demaría, de Fuerza Patria, y de Alejandro Rabinovich (PRO). De todos modos, el excoordinador del gabinete municipal logró ingresar a la Cámara de Diputados bonaerense por la segunda sección electoral.
Más allá del amplio triunfo en las elecciones legislativas de este domingo, la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza se quedó a tres bancas de lograr la mayoría en el Concejo Deliberante marplatense, y el nuevo gobierno municipal que estará a cargo de Agustín Neme deberá buscar acuerdos con otros bloques para hacer avanzar su agenda legislativa.
Por demás complicado el desafío que tenía La Libertad Avanza de lograr al menos ocho bancas de las doce en juego para lograr la ansiada mayoría automática que le permita controlar el Concejo Deliberante por los próximos dos años, a partir de la asunción de los nuevos concejales el próximo 10 de diciembre. El bajo porcentaje en comparación a las anteriores elecciones de Juntos por el Cambio en Mar del Plata y el ingreso de las listas de Acción Marplatense y Nuevos Aires al reparto de bancas, para lo cual es necesario superar el 8,33%, atentaron directamente contra las aspiraciones del oficialismo.
Con el 38,23% de los votos, La Libertad Avanza obtuvo cinco concejalías que le permiten renovar las cinco que ponía en juego.
Un rol de árbitro tendrá la Unión Cívica Radical que consolida un bloque de cuatro votos gracias a la buena elección de Gabriela Azcoitía con Nuevos Aires, que obtuvo el 14,5% e ingresará al Concejo Deliberante junto a Ariel Bordaisco.
