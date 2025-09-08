El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”

En el búnker platense de Fuerza Patria se vivía un clima de fiesta. Si bien el triunfo era una posibilidad que había cobrado volumen en los últimos días, el hecho de que fuera tan holgado disparó la algarabía. En ese contexto subió al escenario Axel Kicillof quien tildó de “histórica” y “aplastante” la victoria de Fuerza Patria y le mandó un fuerte mensaje a Javier Milei. “Van a tener que rectificar el rumbo”.

No fue el único desafío que le lanzó al Presidente. Le pidió que lo llame por teléfono. “Tené el coraje y la valentía”, afirmó Kicillof.

“Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, las urnas le explicaron que no se les puede pegar a los jubilados, las urnas con 13% de diferencia le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, dijo Kicillof en medio de aplausos sostenidos.

En medio de la interna aplacada por la victoria, el Gobernador agradeció a Cristina Kirchner y Sergio Massa. Incluso, se escuchó un mensaje de la ex presidenta desde su lugar de detención.

“Las urnas dijeron que no se puede gobernar más con odio, maltrato e insultos”, sostuvo Kicillof, que también apuntó contra un gobierno “extravagante y bizarro”.

Kicillof subió al escenario junto a todos los miembros de su Gabinete y a los candidatos de Fuerza Patria pasadas las 22.30, minutos después del discurso en el que Javier Milei reconoció la derrota electoral. La militancia lo recibió con cánticos dirigidos directamente a la interna con La Cámpora: “Borom Bom Bom, es para Axel la conducción”. A fin de año se volverá a discutir la presidencia del PJ bonaerense hoy en manos de Máximo Kirchner. ¿Se anotará Kicillof?

Kicillof empezó su discurso con un agradecimiento a los militantes “que vencieron la resignación y salieron a las calles a pelear esta elección”. Pero fue interrumpido por un cántico de los militantes peronistas: “Se siente, se siente, Axel Presidente”.

El Gobernador buscó salir rápido y dejar ese cántico atrás. “La unidad de la boleta de Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante. Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada, quien tendría que estar en este escenario”, vociferó.

También apuntó contra el gabinete económico que lidera Luis Caputo. “Algunos especulan con que este triunfo es para desestabilizar la economía, pero los que están desequilibrando la economía no están en este escenario. Ocúpense del trabajo, de la producción, de la salud, ocúpense de los más vulnerables”, arremetió Kicillof.

El gobernador atribuyó la victoria a una gestión “en favor del pueblo” y destacó que se impusieron “sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren poner de moda hoy”.

“Cuando uno tiene razón no hace falta insultar ni gritarle a nadie”, planteó, y destacó que Fuerza Patria ganó “sumando fuerza” y seguirá “sumando fuerzas”.