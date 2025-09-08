Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso anoche por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 47,30 por ciento de los votos contra el 33,70 por ciento, respectivamente, con más del 98,71 por ciento de los votos escrutados oficialmente.

En tanto, en tercer lugar se ubicaba el espacio de centro Somos Buenos Aires, con el 5,23 por ciento, y el Frente de Izquierda, con el 4,37 por ciento.

El peronismo consolidó así su predominio en el distrito gobernador por Axel Kicillof, quien fue parte del armado de unidad que incluyó al PJ Bonaerense que conduce Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

La jornada electoral mostró además una participación menor al 62 por ciento del padrón, según los datos del escrutinio provisorio.

Las secciones

En la Primera Sección, el peronismo, con Gabriel Katopodis y Malena Galmarini a la cabeza, se impuso con el 47,52 por ciento, seguido por LLA con el 36,95, por lo que se quedó con 6 bancas de senadores y los libertarios con 3; mientras en la Segunda, que comprende el noroeste bonaerense, el PJ cosechó el 35,4 y LLA con 29,8 por ciento.

En la Tercera Sección, que abarca el Conurbano sur, el peronismo logró el 53,9 por ciento, con Verónica Magario, facundo Tignanelli y Mayra Mendoza a la cabeza, seguido por LLA con el 28,5, con una nómina encabezada por Maximiliano Bondarenko.

En la Cuarta Sección, en tanto, Fuerza Patria obtuvo el 40,3 y le sacó 10 puntos a LLA, con 30,3, y Somos Buenos Aires con el 19,9, de modo que el PJ se quedó con 3 bancas y Somos Buenos Aires y LLA con dos cada uno.

En la Quinta Sección, que corresponde a la costa atlántica, LLA obtuvo la victoria de la mano del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con el 42, seguido por el PJ con el 37,4; mientras en la Sexta, con el 41,7 por ciento, se impuso LLA por sobre el peronismo, con el 34,1 por ciento.

En la Séptima Sección, en tanto, Fuerza Patria obtuvo el 38,2 contra el 32,8 de LLA, y en la Octava, que comprende la región capital, La Plata, los guarismos dieron 44,9 por ciento para Fuerza Patria contra el 36,4 de LLA.

Por fuera de esa pulseada, Potencia obtuvo 1,37; Unión y Libertad 1,37 por ciento y Nuevos Aires el 1,31 por ciento.

Milei reconoció la derrota

“Hemos tenido una clara derrota”, dijo Milei en el búnker en La Plata. Pero “no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. El rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a profundizar y acelerar más”.

Su tono fue más sobrio que el de costumbre y, a diferencia de su usual teatralidad, no subió al escenario con rock sonando de fondo sino en silencio.

La mayor parte de los funcionarios se fue del búnker apenas terminó de hablar el presidente, sin dar declaraciones a la prensa y con gestos adustos.

Renovación

La Provincia aporta más del 30 por ciento del PIB argentino y reúne el 40 por ciento del padrón electoral nacional. La elección renovó 23 puestos en el Senado y 46 en Diputados de la Legislatura provincial.

Pero más allá de los escaños en disputa, los comicios eran seguidos de cerca por su simbolismo en medio de las turbulencias políticas y económicas que enfrenta el Gobierno.

La diferencia entre el peronismo opositor y La Libertad Avanza fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas.

Simbolismo

El ambiente en cambio fue festivo en el búnker de Fuerza Patria y el gobernador Kicillof fue recibido con vítores y cantos que pregonaban “¡Se siente, Axel presidente!”.

“Milei, el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Goberná para el pueblo”, dijo el gobernador en su discurso.

“No se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina”, prosiguió, refiriéndose a los draconianos recortes de gastos emprendidos por Milei.

En tanto, decenas de personas se congregaron frente al departamento en la Ciudad de Buenos Aires donde cumple prisión domiciliaria condenada por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner, quien se asomó al balcón a saludar cuando se conocieron los resultados.

Mercados sensibles

El gobierno nacional llegó a la elección golpeado por el escándalo de presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad, que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei, y cuatro días después de que el Congreso revirtiera por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad.

La cuestionada Karina Milei, que no se ha defendido públicamente, sufragó cerca del mediodía y se retiró rodeada de militantes, sin dar declaraciones. Junto a ella, la diputada Lilia Lemoine protagonizó una escena polémica.