Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Un resultado mucho más abultado de lo que se esperaba

Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA

El gobernador Axel Kicillof celebró el resultado como un mensaje político al Gobierno nacional, mientras que Milei reconoció la derrota y prometió “profundizar el rumbo”

Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA
8 de Septiembre de 2025 | 04:05
Edición impresa

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso anoche por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 47,30 por ciento de los votos contra el 33,70 por ciento, respectivamente, con más del 98,71 por ciento de los votos escrutados oficialmente.

En tanto, en tercer lugar se ubicaba el espacio de centro Somos Buenos Aires, con el 5,23 por ciento, y el Frente de Izquierda, con el 4,37 por ciento.

El peronismo consolidó así su predominio en el distrito gobernador por Axel Kicillof, quien fue parte del armado de unidad que incluyó al PJ Bonaerense que conduce Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

La jornada electoral mostró además una participación menor al 62 por ciento del padrón, según los datos del escrutinio provisorio.

Las secciones

En la Primera Sección, el peronismo, con Gabriel Katopodis y Malena Galmarini a la cabeza, se impuso con el 47,52 por ciento, seguido por LLA con el 36,95, por lo que se quedó con 6 bancas de senadores y los libertarios con 3; mientras en la Segunda, que comprende el noroeste bonaerense, el PJ cosechó el 35,4 y LLA con 29,8 por ciento.

En la Tercera Sección, que abarca el Conurbano sur, el peronismo logró el 53,9 por ciento, con Verónica Magario, facundo Tignanelli y Mayra Mendoza a la cabeza, seguido por LLA con el 28,5, con una nómina encabezada por Maximiliano Bondarenko.

LE PUEDE INTERESAR

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

LE PUEDE INTERESAR

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

En la Cuarta Sección, en tanto, Fuerza Patria obtuvo el 40,3 y le sacó 10 puntos a LLA, con 30,3, y Somos Buenos Aires con el 19,9, de modo que el PJ se quedó con 3 bancas y Somos Buenos Aires y LLA con dos cada uno.

En la Quinta Sección, que corresponde a la costa atlántica, LLA obtuvo la victoria de la mano del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con el 42, seguido por el PJ con el 37,4; mientras en la Sexta, con el 41,7 por ciento, se impuso LLA por sobre el peronismo, con el 34,1 por ciento.

En la Séptima Sección, en tanto, Fuerza Patria obtuvo el 38,2 contra el 32,8 de LLA, y en la Octava, que comprende la región capital, La Plata, los guarismos dieron 44,9 por ciento para Fuerza Patria contra el 36,4 de LLA.

Por fuera de esa pulseada, Potencia obtuvo 1,37; Unión y Libertad 1,37 por ciento y Nuevos Aires el 1,31 por ciento.

Milei reconoció la derrota

“Hemos tenido una clara derrota”, dijo Milei en el búnker en La Plata. Pero “no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. El rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a profundizar y acelerar más”.

Su tono fue más sobrio que el de costumbre y, a diferencia de su usual teatralidad, no subió al escenario con rock sonando de fondo sino en silencio.

La mayor parte de los funcionarios se fue del búnker apenas terminó de hablar el presidente, sin dar declaraciones a la prensa y con gestos adustos.

Renovación

La Provincia aporta más del 30 por ciento del PIB argentino y reúne el 40 por ciento del padrón electoral nacional. La elección renovó 23 puestos en el Senado y 46 en Diputados de la Legislatura provincial.

Pero más allá de los escaños en disputa, los comicios eran seguidos de cerca por su simbolismo en medio de las turbulencias políticas y económicas que enfrenta el Gobierno.

La diferencia entre el peronismo opositor y La Libertad Avanza fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas.

Simbolismo

El ambiente en cambio fue festivo en el búnker de Fuerza Patria y el gobernador Kicillof fue recibido con vítores y cantos que pregonaban “¡Se siente, Axel presidente!”.

“Milei, el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Goberná para el pueblo”, dijo el gobernador en su discurso.

“No se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina”, prosiguió, refiriéndose a los draconianos recortes de gastos emprendidos por Milei.

En tanto, decenas de personas se congregaron frente al departamento en la Ciudad de Buenos Aires donde cumple prisión domiciliaria condenada por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner, quien se asomó al balcón a saludar cuando se conocieron los resultados.

Mercados sensibles

El gobierno nacional llegó a la elección golpeado por el escándalo de presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad, que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei, y cuatro días después de que el Congreso revirtiera por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad.

La cuestionada Karina Milei, que no se ha defendido públicamente, sufragó cerca del mediodía y se retiró rodeada de militantes, sin dar declaraciones. Junto a ella, la diputada Lilia Lemoine protagonizó una escena polémica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La celebración de fuerza patria, luego del triunfo obtenido anoche en las elecciones legislativas en la provincia / NA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial

Turf – Programas y Resultados
Últimas noticias de Política y Economía

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla