El hombre dominó las primeras llamas mucho antes de lo que se pensaba

Investigadores del British Museum descubrieron pruebas de la capacidad del hombre para encender fuego deliberadamente hace 400.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. La capacidad humana para hacer fuego es uno de los giros cruciales de la historia de la humanidad, lo que facilitó no solo calentarse sino también socializar y cocinar alimentos, aspecto que contribuyó a la evolución del cerebro. Hay trazos del uso de fuego por humanos hasta de un millón de años, en África, pero se considera que era fuego surgido de manera natural. Encontrar pruebas sólidas de esa capacidad es muy difícil, por la desaparición de los trazos en el tiempo. Es lo que pudo demostrar un equipo de investigadores del British Museum, en un yacimiento cerca del pueblo de Barnham, en Suffolk (noreste de Londres). La anterior evidencia de encendido deliberado de fuego era de hace unos 50.000 años en la actual Francia. “Es el descubrimiento más extraordinario de mis 40 años de carrera”, se felicitó Nick Ashton, curador en el British Museum y autor principal del estudio publicado en Nature. Los investigadores piensan que el homínido capaz de controlar el fuego era un Neandertal, ya que se encontraron fósiles suyos cerca. El sitio de Barnham fue descubierto por primera vez a fines del siglo XIX.