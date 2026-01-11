El hombre dominó las primeras llamas mucho antes de lo que se pensaba

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Investigadores del British Museum descubrieron pruebas de la capacidad del hombre para encender fuego deliberadamente hace 400.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. La capacidad humana para hacer fuego es uno de los giros cruciales de la historia de la humanidad, lo que facilitó no solo calentarse sino también socializar y cocinar alimentos, aspecto que contribuyó a la evolución del cerebro. Hay trazos del uso de fuego por humanos hasta de un millón de años, en África, pero se considera que era fuego surgido de manera natural. Encontrar pruebas sólidas de esa capacidad es muy difícil, por la desaparición de los trazos en el tiempo. Es lo que pudo demostrar un equipo de investigadores del British Museum, en un yacimiento cerca del pueblo de Barnham, en Suffolk (noreste de Londres). La anterior evidencia de encendido deliberado de fuego era de hace unos 50.000 años en la actual Francia. “Es el descubrimiento más extraordinario de mis 40 años de carrera”, se felicitó Nick Ashton, curador en el British Museum y autor principal del estudio publicado en Nature. Los investigadores piensan que el homínido capaz de controlar el fuego era un Neandertal, ya que se encontraron fósiles suyos cerca. El sitio de Barnham fue descubierto por primera vez a fines del siglo XIX.
