El Mundo |Más rechazo al acuerdo entre el Mercosur y la ue

Miles de agricultores se manifiestan contra el entendimiento

Uno de los reclamos de productores / afp

11 de Enero de 2026 | 02:34
Edición impresa

Miles de agricultores irlandeses se manifestaron contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, aprobado el viernes por los Estados miembros pese a la oposición de varios países.

La protesta tuvo como epicentro la ciudad de Athlone, en el centro de Irlanda, donde columnas de tractores ocuparon rutas y accesos con pancartas que decían “Stop UE-Mercosur” y banderas de la Unión Europea intervenidas con la palabra “vendidos”.

Las movilizaciones no se limitaron a Irlanda, ya que hubo protestas en Polonia y bloqueos de carreteras en Francia y Bélgica, en coincidencia con la decisión del bloque comunitario de avanzar con el acuerdo.

En Francia hubo manifestaciones en distintos puntos del país. En el puerto de Le Havre, en el oeste francés, agricultores lanzaron nuevas protestas, mientras que la policía desalojó a manifestantes que ocupaban un depósito de combustible cerca de Burdeos, en el suroeste.

Temor por la competencia

Los agricultores europeos advierten que el acuerdo los perjudicará al facilitar el ingreso de productos sudamericanos a menor precio, especialmente en sectores sensibles como el de la carne.

En Irlanda, el principal temor está puesto en la importación de hasta 99.000 toneladas adicionales de carne vacuna procedente de Sudamérica, lo que —según el sector— afectaría directamente a los productores locales.

En ese marco, la Asociación de Agricultores Irlandeses (IFA), principal entidad del sector, calificó el acuerdo como “muy decepcionante”. “Esperamos que los eurodiputados irlandeses apoyen a la comunidad agrícola y rechacen el acuerdo con el Mercosur”, afirmó su presidente, Francie Gorman, en un comunicado.

Negociado durante más de 25 años, el acuerdo UE-Mercosur apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, promoviendo el intercambio entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Tras la aprobación de los Estados miembros, el pacto deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo. La firma formal está prevista para el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, según confirmó el canciller de ese país, Rubén Ramírez.

 

