Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano

Hace unos días, Estados Unidos presentó oficialmente su nueva pirámide nutricional en el marco de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses, una actualización que introduce cambios relevantes en la forma de pensar y representar una alimentación saludable. La propuesta busca “invertir la pirámide” clásica y poner el foco en la calidad de los alimentos más que en el simple conteo de calorías.

El nuevo enfoque promueve patrones alimentarios basados en alimentos reales, frescos y mínimamente procesados, con una reducción explícita del consumo de productos ultraprocesados y azúcares añadidos. El objetivo declarado es mejorar la alimentación de la población norteamericana y prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y los problemas cardiovasculares, a partir de una visión integral que combina evidencia científica, prevención y adaptación a distintos estilos de vida.

Uno de los cambios centrales es el mayor énfasis en el consumo de proteínas de alta calidad. Las guías recomiendan aumentar la ingesta diaria desde el valor tradicional de 0,8 gramos por kilo de peso corporal hasta un rango de entre 1,2 y 1,6 gramos. En términos prácticos, esto equivale a entre 84 y 112 gramos diarios para un adulto promedio de 70 kilos.

Estas proteínas pueden provenir tanto de fuentes animales —como carnes magras, huevos, lácteos completos y mariscos— como de alternativas vegetales, entre ellas legumbres, frutos secos y semillas, siempre priorizando las opciones integrales por sobre las ultraprocesadas.

Las grasas también adquieren un rol más visible dentro de la nueva pirámide. La recomendación es que provengan mayormente de alimentos completos, como carnes, huevos, mariscos ricos en omega-3, nueces, semillas, aceitunas, palta y aceites naturales ricos en ácidos grasos esenciales, como el aceite de oliva.

Si bien se mantiene el límite de que no más del 10% de las calorías diarias provengan de grasas saturadas, se habilita la inclusión moderada de productos como la manteca, siempre dentro de un esquema equilibrado.

Otro de los mensajes más contundentes está dirigido a los azúcares añadidos y los ultraprocesados. Las nuevas directrices sostienen que ninguna cantidad de azúcar agregada puede considerarse saludable.

En ese marco, se recomienda que ningún alimento supere los 10 gramos diarios de azúcares añadidos y que los niños menores de cuatro años los eviten por completo. Galletitas, snacks empaquetados, bebidas azucaradas y comidas listas para calentar aparecen señaladas por su vínculo con un mayor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a los carbohidratos, la guía propone priorizar los cereales integrales y reducir de manera significativa los refinados, como el pan blanco o las tortillas de harina. Además, contempla la posibilidad de dietas bajas en carbohidratos para personas con patologías crónicas, dentro de un abordaje personalizado de la alimentación.

Al analizar la propuesta norteamericana, desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires señalan como un aspecto positivo que estas recomendaciones vuelvan a poner el acento en la calidad de la alimentación y no únicamente en el conteo de calorías o en la distribución aislada de macronutrientes.

“Promover alimentos frescos, mínimamente procesados y mejorar las elecciones cotidianas es clave para la salud a largo plazo”, destacó la licenciada en Nutrición, Carla Pasardi, integrante de la entidad profesional.

No obstante, para Pasardi algunos componentes de la actualización requieren un análisis cuidadoso. “La mayor aceptación de grasas y lácteos enteros, así como el lugar destacado que adquieren las proteínas de origen animal, forman parte de debates aún abiertos dentro del campo de la nutrición”.

“La evidencia científica muestra resultados diversos según el tipo de alimento, las cantidades consumidas, la combinación con otros grupos alimentarios y el contexto general de la dieta”, explica la profesional.

Como ocurre con cada revisión de guías alimentarias, la nueva pirámide estadounidense abre el debate y el intercambio profesional. De ahí que desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense remarcaron la importancia de interpretar estas recomendaciones de manera crítica y situada, teniendo en cuenta los hábitos alimentarios, la cultura y las necesidades específicas de cada población.