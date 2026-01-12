Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas

El operativo en el Parque Los Alerces entró en una fase crítica / NA

El combate contra el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces ingresó ayer en una fase crítica, con el foco puesto en la protección de la vida, las viviendas de los pobladores y la infraestructura turística. Más de 80 combatientes trabajaban ayer en el terreno para contener los puntos más sensibles del siniestro.

La situación también impacta en la circulación. La Ruta Provincial 71 permanecía ayer con tránsito restringido entre Portada Norte y Quebrada del León, mientras que la Ruta Nacional 40 fue habilitada tras una restricción total, aunque se recomienda extrema precaución. En tanto, los servicios turísticos funcionan con normalidad en Portada Centro y Quebrada del León.

Y después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut.

En Epuyén, solo en la última semana se quemaron 12.000 hectáreas.

De esta manera, resultó en una grata sorpresa meteorológica, ya que el pronóstico más optimista indicaba lluvias recién para el miércoles. Sin embargo, pasado el mediodía, las nubes negras cubrieron el cielo y el agua comenzó a caer, tomando por sorpresa a los equipos de emergencia. Aunque el alivio es real, los especialistas mantienen la cautela.

Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua caída de forma sostenida.

La lluvia ayuda a bajar la temperatura, pero los brigadistas deben continuar trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse.

La llegada del agua representa, sobre todo, un descanso psicológico y físico para los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que vienen combatiendo el fuego sin descanso bajo temperaturas extremas.