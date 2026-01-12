Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |LA LLUVIA TRAJO UN POCO DE ALIVIO PERO SIGUE EL ALERTA

Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas

Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas

El operativo en el Parque Los Alerces entró en una fase crítica / NA

12 de Enero de 2026 | 04:24
Edición impresa

El combate contra el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces ingresó ayer en una fase crítica, con el foco puesto en la protección de la vida, las viviendas de los pobladores y la infraestructura turística. Más de 80 combatientes trabajaban ayer en el terreno para contener los puntos más sensibles del siniestro.

La situación también impacta en la circulación. La Ruta Provincial 71 permanecía ayer con tránsito restringido entre Portada Norte y Quebrada del León, mientras que la Ruta Nacional 40 fue habilitada tras una restricción total, aunque se recomienda extrema precaución. En tanto, los servicios turísticos funcionan con normalidad en Portada Centro y Quebrada del León.

Y después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut.

En Epuyén, solo en la última semana se quemaron 12.000 hectáreas.

De esta manera, resultó en una grata sorpresa meteorológica, ya que el pronóstico más optimista indicaba lluvias recién para el miércoles. Sin embargo, pasado el mediodía, las nubes negras cubrieron el cielo y el agua comenzó a caer, tomando por sorpresa a los equipos de emergencia. Aunque el alivio es real, los especialistas mantienen la cautela.

Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua caída de forma sostenida.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 12 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2

La lluvia ayuda a bajar la temperatura, pero los brigadistas deben continuar trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse.

La llegada del agua representa, sobre todo, un descanso psicológico y físico para los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que vienen combatiendo el fuego sin descanso bajo temperaturas extremas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

Unidos de Olmos volvió a mostrar todo su potencial

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Últimas noticias de Información General

Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano

Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2

$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?

“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Espectáculos
Golden Globes: el glamour de Hollywood en la red carpet
¿Nueva “Crepúsculo”?: Kristen Stewart “comprometida” a volver a la saga
Mirtha y Juana armaron las mesazas en La Feliz
Maxi López tendrá su propio reality show
El universo de “Game of Thrones” vuelve al streaming con un spin-off

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla