Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona

13 de Enero de 2026 | 01:55
En el contexto de los devastadores incendios de bosques que están desatados en la Patagonia, un fenómeno similar, aunque hasta ahora de menor gravedad pero igualmente alarmante, se presentó en la Región por la sucesión de incendios de pastizales. En las últimas jornadas los cuerpos de bomberos locales se vieron obligados a varias veces por día para sofocar llamas en distintas parcelas de La Plata, Berisso y Ensenada.

El frente de fuego más preocupante se presentó en Berisso en las últimas horas, en donde ayer se siguó combatiendo el fuego que afectó una vasta zona ubicada entre los barrios El Carmen y Los Talas, en donde operaban varias dotaciones de bomberos. Afortunadamente, no se habían registrado heridos, a pesar de las gran magnitud del siniestro, evidenciada por la gran columna de humo que pudo apreciarse desde distintos puntos de la Región. El foco se registró en descampados ubicados en 150 y 46.

Además de pérdidas económicas, estos siniestros generan graves consecuencias ambientales, como la destrucción de flora y fauna, la degradación del suelo y la contaminación del aire, afectando la salud de las comunidades cercanas.

Lo cierto es que se sucedieron en las últimas jornadas incendios de pastizales en Arturo Seguí, que se habría originado por una quema de basura realizada por vecinos y que puso en serio riesgo a una escuela cercana al lugar. Lo cierto es que en las últimas jornadas resultó llamativo para muchos vecinos el paso de la ruidosa sirena de bomberos, que acudían a distintos puntos de La Plata, atraídos por este tipo de incendios.

A lo largo de este verano, se vivieron días de riesgo extremo, con bajos registros de humedad y altos de temperatura, de modo que distintos frentes de fuego no dieron respiro ni tregua a los vecinos y cuerpos de bomberos de la zona.

Está claro también que los peligros se multiplican en barrios donde los vecinos queman su basura domiciliaria, por lo general en los terrenos baldíos, para tenerlos libres de pastizales. En este sentido, los bomberos enfatizaron que cuando los vecinos pretenden realizar este tipo de acciones, deben ser comunicadas previamente a los cuarteles más cercanos, para que puedan estar atentos a los riesgos del caso.

Opinan los lectores

No resulta ocioso enfatizar acerca de la incidencia negativa que tienen, tanto para la economía general como para la vida misma de cada una de las regiones, los grandes incendios de campos. De modo que parece como sobradamente justificado que se hayan encendido alarmas en la Región y que los cuerpos de bomberos anuncien la toma de medidas precautorias.

Los avances tecnológicos están permitiendo la aplicación de métodos y el uso de equipos capaces de combatir con mayor rapidez los distintos focos de fuego que puedan producirse y, para ello, el Estado debe ocuparse de asignar a las estructuras de defensa civil y a los cuerpos de bomberos con los recursos que hacen falta para combatir con eficacia estas siniestros.

 

