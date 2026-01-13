Provincia y los gremios reanudaron la paritaria: ofrecieron 1,5% a docentes, fue rechazado
Provincia y los gremios reanudaron la paritaria: ofrecieron 1,5% a docentes, fue rechazado
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
María Fernanda Callejón protagonizó un fuerte descargo en “La mañana con Moria” (El Trece), donde respondió directamente a Ángel de Brito tras escuchar cómo el conductor la había calificado en los últimos días.
De Brito había dicho en su programa que Callejón era “desagradecida”, “densa” y “gagá”, además de asegurar que nadie la quería en América TV.
Esas declaraciones surgieron luego de que la actriz se cruzara con Sabrina Rojas por episodios vividos durante su paso por “Pasó en América”, y fueron reproducidas en una nota que De Brito le hizo a la ex de Luciano Castro.
Al tomar la palabra, Callejón se mostró visiblemente molesta y lanzó: “Ay, ¿por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar por vos, diablito, que tenés el nombrecito al revés. Vos tenés un problema personal conmigo hace muchos años y la verdad es que yo esta guerra que me planteás no la entiendo”.
La actriz aseguró que conoce a De Brito desde hace mucho tiempo y declaró: “Te conozco desde que no eras nadie”.
Lejos de bajar el tono, Callejón profundizó y denunció que el periodista intenta instalar una imagen negativa de ella: “Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo un mango, que soy gagá”.
LE PUEDE INTERESAR
Reacción de Marcela Tinayre a los rumores que vinculan a Juana Viale con Mauricio Macri: "Absurdo y dañino"
La actriz afirmó que esos comentarios la agreden en lo personal y lo vinculó a una actitud misógina: “Te estás metiendo con mi edad, te estás metiendo con mi persona y eso es misoginia”.
Además, recordó momentos compartidos cuando trabajaba en “Enamorarte”, haciendo referencia al vínculo que tenían entonces.
En otro pasaje del descargo, Callejón elevó la gravedad de sus declaraciones: “Más que misoginia, más que hablar mal de mí, ya estás pasando a ser violento. Has dicho que yo no valgo un mango, que no valgo un peso. ¿Quién sos vos para desvalorizarme?”.
La exvedette también mencionó una situación que, según dijo, ocurrió fuera del aire: “Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca y menos un hombre y menos un misógino”.
Luego agregó: “Acá a mí no me baja línea nadie. Angelito, cortala conmigo. Hablemos por teléfono y dejémonos de joder porque yo no sé por qué estás enojado conmigo. Yo a vos no te hice nada”.
Antes de terminar, Callejón señaló que no considera que la pelea sea suya, sino que siente que De Brito es quien la alimenta: “Yo no tengo problemas con él, la guerra me la plantea él, no yo a él”.
También insinuó que el conductor tomó partido por su expareja en un momento complicado de su vida: “Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida”.__IP__
Por último, lanzó una advertencia final: “Me dijiste de todo. Así que a mí, mi amor, te mando besos, y gaga tené mucho cuidado con lo que hablás porque es violencia y estoy criando una hija de 10 años”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí