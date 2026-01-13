Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“

Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino"
13 de Enero de 2026 | 14:23
13 de Enero de 2026 | 14:23

María Fernanda Callejón protagonizó un fuerte descargo en “La mañana con Moria” (El Trece), donde respondió directamente a Ángel de Brito tras escuchar cómo el conductor la había calificado en los últimos días.

De Brito había dicho en su programa que Callejón era “desagradecida”, “densa” y “gagá”, además de asegurar que nadie la quería en América TV

Esas declaraciones surgieron luego de que la actriz se cruzara con Sabrina Rojas por episodios vividos durante su paso por “Pasó en América”, y fueron reproducidas en una nota que De Brito le hizo a la ex de Luciano Castro.

Al tomar la palabra, Callejón se mostró visiblemente molesta y lanzó: “Ay, ¿por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar por vos, diablito, que tenés el nombrecito al revés. Vos tenés un problema personal conmigo hace muchos años y la verdad es que yo esta guerra que me planteás no la entiendo”.

La actriz aseguró que conoce a De Brito desde hace mucho tiempo y declaró: “Te conozco desde que no eras nadie”.

Lejos de bajar el tono, Callejón profundizó y denunció que el periodista intenta instalar una imagen negativa de ella: “Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo un mango, que soy gagá”.

La actriz afirmó que esos comentarios la agreden en lo personal y lo vinculó a una actitud misógina: “Te estás metiendo con mi edad, te estás metiendo con mi persona y eso es misoginia”.

Además, recordó momentos compartidos cuando trabajaba en “Enamorarte”, haciendo referencia al vínculo que tenían entonces.

En otro pasaje del descargo, Callejón elevó la gravedad de sus declaraciones: “Más que misoginia, más que hablar mal de mí, ya estás pasando a ser violento. Has dicho que yo no valgo un mango, que no valgo un peso. ¿Quién sos vos para desvalorizarme?”.

La exvedette también mencionó una situación que, según dijo, ocurrió fuera del aire: “Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca y menos un hombre y menos un misógino”.

Luego agregó: “Acá a mí no me baja línea nadie. Angelito, cortala conmigo. Hablemos por teléfono y dejémonos de joder porque yo no sé por qué estás enojado conmigo. Yo a vos no te hice nada”.

Antes de terminar, Callejón señaló que no considera que la pelea sea suya, sino que siente que De Brito es quien la alimenta: “Yo no tengo problemas con él, la guerra me la plantea él, no yo a él”.

También insinuó que el conductor tomó partido por su expareja en un momento complicado de su vida: “Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida”.__IP__

Por último, lanzó una advertencia final: “Me dijiste de todo. Así que a mí, mi amor, te mando besos, y gaga tené mucho cuidado con lo que hablás porque es violencia y estoy criando una hija de 10 años”.

