Espectáculos |UN NUEVO ESCÁNDALO

¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El nombre de la nieta de Mirtha quedó en la mira después de conocerse la separación del ex Presidente. ¿Qué dijo?

¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

La conductora lanzó un comunicado tras las versiones

13 de Enero de 2026 | 03:37
Edición impresa

El anuncio de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada trajo muchas repercusiones, entre ellas la versión de que Juana Viale habría oficiado de tercera en discordia entre el expresidente y la empresaria textil. El platense Franco Torchia introdujo una versión que generó un fuerte revuelo.

“Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, señaló Franco Torchia en C5N, lanzando el rumor. “La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”, agregó revelando el misterio y generando más especulaciones.

Tras la viralización de esta información, la nieta de Mirtha Legrand salió a decir lo suyo y desmentir públicamente los rumores. A través de sus redes sociales, Juana escribió: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”, comenzó en su mensaje. Además, cuestionó que “hablan en condicional para ampararse legalmente”.

“La mentira es un camino corto. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten y que aparentan”, siguió y por último, Viale se lamentó por esta situación que le generó a sus allegados: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

EL FIN DEL MATRIMONIO MACRI-AAWADA

Mauricio Macri y Juliana Awada se conocieron en 2009, cuando él era jefe de Gobierno porteño y comenzaron una relación que en muy poco tiempo se consolidó. La pareja se casó en 2010 y en 2011 recibieron a Antonia, la hija que tuvieron juntos (el político ya era padre de Agustina, Gimena y Francisco, y la empresaria es mamá Valentina).

Mauricio Macri

La sorpresa sobre su ruptura llegó el pasado fin de semana, cuando ambos confirmaron oficialmente que decidieron tomar caminos separados. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, escribió Awada a través de sus redes.

Según trascendió oficialmente, la decisión de separarse se habría tomado en forma conjunta antes de la Navidad y el Año Nuevo, fechas que pasaron en familia, priorizando el bienestar de sus hijos.

Alfano recordó su amor con Macri y dijo que él le escribió de madrugada

 

