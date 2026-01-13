VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El nombre de la nieta de Mirtha quedó en la mira después de conocerse la separación del ex Presidente. ¿Qué dijo?
El anuncio de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada trajo muchas repercusiones, entre ellas la versión de que Juana Viale habría oficiado de tercera en discordia entre el expresidente y la empresaria textil. El platense Franco Torchia introdujo una versión que generó un fuerte revuelo.
“Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, señaló Franco Torchia en C5N, lanzando el rumor. “La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”, agregó revelando el misterio y generando más especulaciones.
Tras la viralización de esta información, la nieta de Mirtha Legrand salió a decir lo suyo y desmentir públicamente los rumores. A través de sus redes sociales, Juana escribió: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”, comenzó en su mensaje. Además, cuestionó que “hablan en condicional para ampararse legalmente”.
“La mentira es un camino corto. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten y que aparentan”, siguió y por último, Viale se lamentó por esta situación que le generó a sus allegados: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.
Mauricio Macri y Juliana Awada se conocieron en 2009, cuando él era jefe de Gobierno porteño y comenzaron una relación que en muy poco tiempo se consolidó. La pareja se casó en 2010 y en 2011 recibieron a Antonia, la hija que tuvieron juntos (el político ya era padre de Agustina, Gimena y Francisco, y la empresaria es mamá Valentina).
Mauricio Macri
La sorpresa sobre su ruptura llegó el pasado fin de semana, cuando ambos confirmaron oficialmente que decidieron tomar caminos separados. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, escribió Awada a través de sus redes.
Según trascendió oficialmente, la decisión de separarse se habría tomado en forma conjunta antes de la Navidad y el Año Nuevo, fechas que pasaron en familia, priorizando el bienestar de sus hijos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí