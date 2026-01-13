Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
Se llama Yacoov Harari y había sido detenido en octubre de 2024
El ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien se encontraba detenido como preso político en Venezuela, fue excarcelado el lunes, según informó la ONG venezolana Foro Penal.
Harari fue arrestado en octubre de 2024 y, tras permanecer más de un año en el penal El Rodeo I, recuperó la libertad luego de la detención de Nicolás Maduro.
Foro Penal publicó la lista de los presos políticos que fueron excarcelados desde el 8 al 12 de enero, y allí se encuentra Harari.
