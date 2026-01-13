Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
13 de Enero de 2026 | 09:21

Escuchar esta nota


La tragedia ocurrida este lunes en los balnearios argentinos, donde un meteotsunami se cobró la vida de una persona y dejó múltiples heridos, ha desempolvado un archivo histórico casi olvidado. El evento remite inevitablemente a lo sucedido en Mar del Plata durante el verano de 1954, cuando una secuencia de ondas marinas imprevisibles sembró el caos entre los veraneantes.

Lo sucedido recientemente en puntos como Santa Clara y Camet, caracterizado por una masa de agua que irrumpió de forma súbita sobre la arena, es una rareza estadística en nuestro litoral. Ante la escasez de registros similares, la memoria colectiva y científica ha vuelto la vista hacia el legendario "tsunami marplatense" de mediados del siglo XX como el antecedente más directo.

A diferencia de los tsunamis convencionales que nacen de movimientos sísmicos en el lecho oceánico, tanto el desastre actual como el de hace siete décadas tienen su origen en alteraciones de la presión atmosférica. Este paralelismo cobra relevancia hoy, mientras la sociedad procesa un saldo doloroso de una víctima fatal y aproximadamente 35 personas hospitalizadas por el embate del mar.

La madrugada en que el mar no dio tregua

El calendario marcaba el 21 de enero de 1954 cuando "La Feliz" vivió una jornada sin precedentes. Eran las 2:27 de la mañana; en plena efervescencia turística, una serie de olas de gran magnitud impactó consecutivamente contra la costa. El fenómeno se extendió por 3,5 kilómetros de litoral, castigando con especial dureza el sector comprendido entre Punta Iglesia y Playa Chica, con su epicentro de mayor riesgo en las concurridas playas Bristol y Popular.

Los documentos históricos detallan una alteración asombrosa: el agua se elevó un metro en un lapso de apenas seis minutos. La potencia del mar fue tal que el emblemático Muelle de los Pescadores quedó sumergido temporalmente, mientras que las olas alcanzaron los muros de contención del Bulevar Marítimo, desdibujando por completo la línea de playa.

El pánico se apoderó de quienes se encontraban en la zona en ese momento. Aquella madrugada terminó con más de cien heridos por golpes y once personas rescatadas con síntomas de ahogamiento. 

No obstante, existe una diferencia crucial con la tragedia de este lunes: a pesar de la violencia del impacto y el número de lesionados, aquel evento de 1954 no registró fallecidos.

