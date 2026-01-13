Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria
Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tragedia ocurrida este lunes en los balnearios argentinos, donde un meteotsunami se cobró la vida de una persona y dejó múltiples heridos, ha desempolvado un archivo histórico casi olvidado. El evento remite inevitablemente a lo sucedido en Mar del Plata durante el verano de 1954, cuando una secuencia de ondas marinas imprevisibles sembró el caos entre los veraneantes.
Lo sucedido recientemente en puntos como Santa Clara y Camet, caracterizado por una masa de agua que irrumpió de forma súbita sobre la arena, es una rareza estadística en nuestro litoral. Ante la escasez de registros similares, la memoria colectiva y científica ha vuelto la vista hacia el legendario "tsunami marplatense" de mediados del siglo XX como el antecedente más directo.
A diferencia de los tsunamis convencionales que nacen de movimientos sísmicos en el lecho oceánico, tanto el desastre actual como el de hace siete décadas tienen su origen en alteraciones de la presión atmosférica. Este paralelismo cobra relevancia hoy, mientras la sociedad procesa un saldo doloroso de una víctima fatal y aproximadamente 35 personas hospitalizadas por el embate del mar.
El calendario marcaba el 21 de enero de 1954 cuando "La Feliz" vivió una jornada sin precedentes. Eran las 2:27 de la mañana; en plena efervescencia turística, una serie de olas de gran magnitud impactó consecutivamente contra la costa. El fenómeno se extendió por 3,5 kilómetros de litoral, castigando con especial dureza el sector comprendido entre Punta Iglesia y Playa Chica, con su epicentro de mayor riesgo en las concurridas playas Bristol y Popular.
Los documentos históricos detallan una alteración asombrosa: el agua se elevó un metro en un lapso de apenas seis minutos. La potencia del mar fue tal que el emblemático Muelle de los Pescadores quedó sumergido temporalmente, mientras que las olas alcanzaron los muros de contención del Bulevar Marítimo, desdibujando por completo la línea de playa.
El pánico se apoderó de quienes se encontraban en la zona en ese momento. Aquella madrugada terminó con más de cien heridos por golpes y once personas rescatadas con síntomas de ahogamiento.
LE PUEDE INTERESAR
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
LE PUEDE INTERESAR
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
No obstante, existe una diferencia crucial con la tragedia de este lunes: a pesar de la violencia del impacto y el número de lesionados, aquel evento de 1954 no registró fallecidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí