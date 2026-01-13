Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pese a que una medida cautelar garantizaba su permanencia, un fallo judicial habilitó un operativo nocturno de captura desatando la reacción de vecinos proteccionistas
Nordelta amaneció ayer con una escena poco habitual incluso para un barrio acostumbrado a lo exclusivo: un operativo nocturno, jaulas con redes y carpinchos convertidos en protagonistas involuntarios de un expediente judicial. Según denunciaron vecinos y activistas, personal de Flora y Fauna de la Provincia avanzó con un procedimiento para trasladar a los animales, aun cuando existe una cautelar que los protege.
Desde la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz pusieron el grito en el cielo. “Quieren desalojar a los carpinchos de Nordelta: Flora y Fauna puso dos jaulas trampas para atraparlos y arrancarlos de su hogar así nomás”, denunció una integrante de la entidad.
Ante el despliegue, vecinos y activistas organizaron una vigilia en el barrio Silvestre, en la entrada sur del complejo. Allí pasaron la noche del domingo con el objetivo de frenar el traslado de los animales, que días antes ya habían visto cómo se colocaban redes en el perímetro, una señal bastante clara de que alguien había decidido pasar de la discusión a la acción.
La discusión legal sumó un condimento extra. Mientras una cautelar seguía formalmente vigente, un fallo de primera instancia autorizó a Flora y Fauna a ingresar a los barrios y avanzar con el procedimiento.
La orden fue firmada por la jueza en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, María Paula Venere, quien estableció que los carpinchos deberían ser capturados mediante jaulas con redes y esperando que ingresaran a las trampas “por voluntad propia”, una expresión que generó más ironías que tranquilidad.
El traslado, según lo dispuesto, alcanzaría sólo a machos y a ejemplares que no estén en gestación ni tengan crías pequeñas. Las hembras preñadas y sus crías permanecerían en el lugar. Un administrador de Nordelta explicó a los medios que el operativo era una “prueba piloto” y que solo se moverían 12 carpinchos de una familia de alrededor de 30.
LE PUEDE INTERESAR
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
LE PUEDE INTERESAR
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Desde el country remarcaron que la población total ronda los 900 animales y que el llamado “desalojo” se concentra en sectores donde se registran más atropellamientos, especialmente en la calle principal que los carpinchos cruzan para llegar a una pequeña isla donde habitan.
Del otro lado, las asociaciones protectoras sostienen que una resolución posterior de la Cámara ordenó frenar cualquier traslado hasta resolver la cuestión de fondo.
El hecho es que Nordelta volvió a quedar en el centro de una escena tan argentina como surrealista: desarrollo urbano, fauna silvestre, fallos que se pisan entre sí y carpinchos que, sin saberlo, terminaron protagonizando un debate sobre quién llegó primero y quién tiene derecho a quedarse en uno de los barrios más exclusivos del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí