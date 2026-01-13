Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
La formación de al menos dos panales de abejas en un área enrejada del Parque Saavedra ha generado preocupación entre los vecinos durante estos días. Según aseguran, las personas que salen a caminar -y sobre todo los más chicos- están expuestos a sufrir picaduras.
María Rosa, vecina de la zona, relató que en la tarde del lunes salió a caminar por la vereda del espacio verde de 13 y 66 (que todavía permanece cerrado por obras de remodelación) y notó que, en el sector de las rejas de 12 entre 67 y 68, se formaron "terribles enjambres de abejas".
La presencia de los insectos implica un "peligro para los niños debido a la altura de los panales". "Es un riesgo total para las personas que transitamos el lugar e incluso para las mascotas, que pueden rozar dicha reja", sostuvo la mujer.
En ese marco, solicitó que las autoridades competentes "tomen cartas en el asunto" a fin de evitar incidentes.
