El Mundo |EN RECHAZO AL ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UE

Los súper de Francia patean en contra de los productos de Argentina

14 de Enero de 2026 | 01:52
Las mayores cadenas de supermercados de Francia anticiparon que no incorporarán a sus góndolas carnes y aves de corral provenientes de países del Mercosur, entre ellos la Argentina, aun cuando este sábado se firme el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano.

La postura fue confirmada por referentes de empresas como Carrefour, Leclerc, Intermarché y Netto, que rechazaron la importación de estos productos en nombre de la “soberanía alimentaria” y en respaldo a los reclamos de los productores locales.

“No, no lo haremos. Es un compromiso firme”, dijo Thierry Cotillard, presidente del grupo Les Mousquetaires —que nuclea a los supermercados Intermarché y Netto—, tras una reunión de la Federación del Comercio y la Distribución (FCD), el sindicato de la gran distribución francesa. Según explicó, Carrefour, System U y Leclerc mantendrán la misma posición.

En declaraciones a la radio FranceInfo, Cotillard sostuvo que, una vez aprobado el acuerdo con el Mercosur, “todos tendremos una parte de responsabilidad, especialmente quienes compran”. En ese sentido, destacó que la gran distribución representa alrededor del 40% del mercado alimentario y aseguró que no adquirirán productos cárnicos sudamericanos. “Podemos tranquilizar a los agricultores en cuanto a que no compraremos estos productos en el extranjero”, afirmó.

En la misma línea se expresó el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, quien consideró que el impacto del acuerdo con el Mercosur sobre la cadena será “bastante limitado”. Según detalló, el grupo se abastece casi exclusivamente de producción nacional: “El 100% de las aves de corral son francesas, el 97% de la carne vacuna es francesa y el 100% de la carne de cerdo es francesa”. “No habrá cambios”, remarcó.

El rechazo de los supermercados se inscribe en un contexto de fuerte oposición del sector agropecuario europeo, particularmente en Francia, donde los productores advierten que la reducción de aranceles prevista en el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay generará una competencia desleal.

Entre los principales cuestionamientos, los agricultores denuncian la presencia de pesticidas prohibidos en la Unión Europea en productos importados desde Sudamérica. Frente a estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a endurecer la normativa sobre residuos químicos y anunció la prohibición total de tres sustancias —tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo— utilizadas especialmente en cítricos, mangos y papayas.

 

