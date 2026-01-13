Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo

Venezuela liberó a presos políticos y a ciudadanos estadounidenses detenidos

Venezuela liberó a presos políticos y a ciudadanos estadounidenses detenidos

AFP

13 de Enero de 2026 | 23:16

Escuchar esta nota

El gobierno interino de Venezuela confirmó la liberación de al menos cuatro ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en cárceles del país, un hecho que marca un punto de inflexión tras la destitución de Nicolás Maduro y su posterior captura junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar realizada en Caracas por fuerzas de Estados Unidos. Se trata de las primeras excarcelaciones conocidas de ciudadanos norteamericanos desde el cambio abrupto de poder y se inscriben en un proceso más amplio que incluye la liberación de decenas de presos políticos.

Durante los últimos años, la detención de extranjeros —en especial estadounidenses— había sido una práctica recurrente del gobierno de Maduro, denunciada por organismos internacionales y gobiernos extranjeros como un mecanismo de presión y negociación política. La liberación de estos detenidos aparece ahora como un gesto destinado a descomprimir tensiones diplomáticas y enviar señales de apertura en medio de un escenario todavía inestable.

Delcy Rodríguez Y Diosdado Cabello volvieron a Twitter (ahora X)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez comenzó a ocupar nuevamente el centro de la escena pública. Este martes reapareció en la red social X, de la que había sido suspendida en agosto de 2024 por decisión del entonces presidente Maduro, quien acusó al dueño de la plataforma de impulsar un “golpe de Estado cibernético”. En su mensaje, Rodríguez habló de fortaleza, conciencia histórica y unidad, y convocó a avanzar hacia la estabilidad económica, la justicia social y un Estado de bienestar, en un intento por marcar el tono de la nueva etapa política.

En paralelo, desde la cuenta atribuida a Maduro se difundió una imagen del exmandatario junto a Rodríguez y Flores, acompañada por un mensaje que denuncia que han pasado once días desde su “secuestro”, una publicación que refleja que el conflicto político sigue lejos de cerrarse y que el relato sobre los hechos continúa siendo objeto de disputa.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también anunció su regreso a las redes sociales y envió un mensaje dirigido tanto a la población venezolana como a observadores internacionales, asegurando que el oficialismo “vencerá” en esta nueva etapa. Otros altos funcionarios, incluido el canciller Yván Gil, retomaron su actividad pública luego del ataque estadounidense contra Venezuela ocurrido el 3 de enero, un episodio que profundizó la crisis institucional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

Auzmendi superó con éxito la revisión médica y se espera la firma su contrato con Gimnasia

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Últimas noticias de El Mundo

Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones

España anunció que Venezuela liberó a tres presos españoles

Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años

Más liberaciones: Caracas avanza con el proceso a cuentagotas
Policiales
La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
Brutal ataque de una joven en Ensenada: intentó matar a su novio de varias puñaladas
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
Deportes
Video.- Hay Príncipe para rato: Sosa firmó por un año y sigue en el Pincha hasta diciembre
Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos
Auzmendi superó con éxito la revisión médica y se espera la firma su contrato con Gimnasia
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Información General
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos
Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave
Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla