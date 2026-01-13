Venezuela liberó a presos políticos y a ciudadanos estadounidenses detenidos

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%
El gobierno interino de Venezuela confirmó la liberación de al menos cuatro ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en cárceles del país, un hecho que marca un punto de inflexión tras la destitución de Nicolás Maduro y su posterior captura junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar realizada en Caracas por fuerzas de Estados Unidos. Se trata de las primeras excarcelaciones conocidas de ciudadanos norteamericanos desde el cambio abrupto de poder y se inscriben en un proceso más amplio que incluye la liberación de decenas de presos políticos.
Durante los últimos años, la detención de extranjeros —en especial estadounidenses— había sido una práctica recurrente del gobierno de Maduro, denunciada por organismos internacionales y gobiernos extranjeros como un mecanismo de presión y negociación política. La liberación de estos detenidos aparece ahora como un gesto destinado a descomprimir tensiones diplomáticas y enviar señales de apertura en medio de un escenario todavía inestable.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez comenzó a ocupar nuevamente el centro de la escena pública. Este martes reapareció en la red social X, de la que había sido suspendida en agosto de 2024 por decisión del entonces presidente Maduro, quien acusó al dueño de la plataforma de impulsar un “golpe de Estado cibernético”. En su mensaje, Rodríguez habló de fortaleza, conciencia histórica y unidad, y convocó a avanzar hacia la estabilidad económica, la justicia social y un Estado de bienestar, en un intento por marcar el tono de la nueva etapa política.
En paralelo, desde la cuenta atribuida a Maduro se difundió una imagen del exmandatario junto a Rodríguez y Flores, acompañada por un mensaje que denuncia que han pasado once días desde su “secuestro”, una publicación que refleja que el conflicto político sigue lejos de cerrarse y que el relato sobre los hechos continúa siendo objeto de disputa.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también anunció su regreso a las redes sociales y envió un mensaje dirigido tanto a la población venezolana como a observadores internacionales, asegurando que el oficialismo “vencerá” en esta nueva etapa. Otros altos funcionarios, incluido el canciller Yván Gil, retomaron su actividad pública luego del ataque estadounidense contra Venezuela ocurrido el 3 de enero, un episodio que profundizó la crisis institucional.
