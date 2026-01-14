Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo |ALERTA POR LA SITUACIÓN DE GERMÁN GIULIANI Y EL GENDARME NAHUEL GALLO

Alegría por un argentino liberado e incertidumbre por otros dos en Venezuela

La excarcelación de Yaakov Harari fue confirmada en medio de una serie de liberaciones limitadas de presos políticos

Alegría por un argentino liberado e incertidumbre por otros dos en Venezuela
14 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

La liberación del ciudadano argentino Yaakov Eliahu Harari, de 72 años, renovó en las últimas horas las expectativas en torno a la situación de otros argentinos detenidos en Venezuela. La excarcelación fue confirmada por la ONG Foro Penal, que lleva el registro de presos políticos en el país caribeño.

Harari había sido detenido el 10 de octubre de 2024 cuando intentaba cruzar hacia Colombia por el Puente Internacional José Antonio Páez, conocido como el “puente de lata”, en la ciudad de El Amparo, estado de Apure. Viajaba junto a Douglas Javier Ochoa Rodríguez, un agricultor venezolano de 44 años, con quien se dirigía a comprar insumos para retomar tareas agrícolas en una parcela ubicada en Colombia.

Yaakov Harari

Ambos fueron arrestados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a Caracas, donde permanecieron incomunicados. Días después fueron enviados al penal El Rodeo I, en el estado de Miranda, acusados de “actividades desestabilizadoras”.

Durante los 450 días de detención, Harari atravesó el encierro con problemas de salud preexistentes, según denunció su familia. Ochoa Rodríguez, en tanto, continúa detenido y su situación genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un grave deterioro físico y mental.

La excarcelación del ciudadano argentino se produjo en el marco de una serie de liberaciones parciales de presos políticos, impulsadas tras negociaciones internacionales y con fuerte participación de Estados Unidos.

LE PUEDE INTERESAR

Trump les pide a los iraníes que protesten que la ayuda va en camino

LE PUEDE INTERESAR

Cancilleres de Groenlandia y Dinamarca en la Casa Blanca

Pese a esos gestos, organismos de derechos humanos advierten que el proceso es fragmentado, selectivo y sin criterios claros, mientras en Venezuela aún permanecen más de 800 presos políticos, incluidos al menos 87 extranjeros.

EL CASO DE GERMÁN GIULIANI

Uno de los argentinos que continúa detenido es Germán Giuliani, abogado que viajó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por cuestiones laborales y fue arrestado el 21 de mayo. Su esposa, Virginia Rivero, denunció que la detención se produjo tras identificar su acento argentino.

Giuliani permaneció inicialmente en un pequeño comando en Caracas, donde compartía cautiverio con otros presos políticos. Durante meses estuvo incomunicado y llegó a pasar siete meses sin ver la luz del sol.

Germán Giuliani

Según su familia, fue acusado de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, cargos que nunca fueron respaldados por pruebas ni avanzaron en una audiencia judicial. El 21 de diciembre fue trasladado al penal Yaré II, en el estado de Miranda, y desde entonces no se volvió a tener información oficial sobre su estado ni su paradero exacto.

LA SITUACIÓN DE GALLO

El otro caso que concentra la atención es el del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Gallo había ingresado a Venezuela desde Colombia para visitar a su esposa y a su hijo pequeño, pero fue apartado durante un control migratorio y posteriormente acusado de participar en presuntas acciones conspirativas contra el régimen.

Su madre, Griselda Heredia, expresó en reiteradas entrevistas la desesperación de la familia ante la falta total de información. “Liberan presos por tandas y seguimos sin saber cómo están nuestros hijos”, afirmó, y sostuvo que teme que el caso de Nahuel sea utilizado como moneda de negociación política.

Nahuel Gallo

Organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificaron su detención como arbitraria. Según testimonios de ex detenidos, Gallo permanece alojado en El Rodeo I, en condiciones extremas de encierro.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas y las liberaciones parciales, la excarcelación de Harari abrió una ventana de esperanza para las familias argentinas. Sin embargo, la falta de información oficial, los procesos judiciales inconclusos y el manejo político de las detenciones mantienen en vilo a quienes aún esperan la liberación de Germán Giuliani y Nahuel Gallo, en un escenario marcado por negociaciones internacionales y fuertes tensiones internas en el poder venezolano.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

El prodigio local becado por Harvard

Presentan a Auzmendi y solo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Últimas noticias de El Mundo

Guerra de poder: inédita puja Trump-Banco Central

La autonomía de una entidad clave, en peligro

En medio de la pelea, bancos centrales del mundo apoyan a Powell

Reclamos de un recorte “significativo” de tasas
Deportes
Gaich ya se siente uno más
El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
Presentan a Auzmendi y solo falta uno más
Policiales
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Casi mata a su pareja a cuchillazos
El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Cayó un hombre acusado de manosear a una menor
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla