Alegría por un argentino liberado e incertidumbre por otros dos en Venezuela

La liberación del ciudadano argentino Yaakov Eliahu Harari, de 72 años, renovó en las últimas horas las expectativas en torno a la situación de otros argentinos detenidos en Venezuela. La excarcelación fue confirmada por la ONG Foro Penal, que lleva el registro de presos políticos en el país caribeño.

Harari había sido detenido el 10 de octubre de 2024 cuando intentaba cruzar hacia Colombia por el Puente Internacional José Antonio Páez, conocido como el “puente de lata”, en la ciudad de El Amparo, estado de Apure. Viajaba junto a Douglas Javier Ochoa Rodríguez, un agricultor venezolano de 44 años, con quien se dirigía a comprar insumos para retomar tareas agrícolas en una parcela ubicada en Colombia.

Yaakov Harari

Ambos fueron arrestados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a Caracas, donde permanecieron incomunicados. Días después fueron enviados al penal El Rodeo I, en el estado de Miranda, acusados de “actividades desestabilizadoras”.

Durante los 450 días de detención, Harari atravesó el encierro con problemas de salud preexistentes, según denunció su familia. Ochoa Rodríguez, en tanto, continúa detenido y su situación genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un grave deterioro físico y mental.

La excarcelación del ciudadano argentino se produjo en el marco de una serie de liberaciones parciales de presos políticos, impulsadas tras negociaciones internacionales y con fuerte participación de Estados Unidos.

Pese a esos gestos, organismos de derechos humanos advierten que el proceso es fragmentado, selectivo y sin criterios claros, mientras en Venezuela aún permanecen más de 800 presos políticos, incluidos al menos 87 extranjeros.

EL CASO DE GERMÁN GIULIANI

Uno de los argentinos que continúa detenido es Germán Giuliani, abogado que viajó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por cuestiones laborales y fue arrestado el 21 de mayo. Su esposa, Virginia Rivero, denunció que la detención se produjo tras identificar su acento argentino.

Giuliani permaneció inicialmente en un pequeño comando en Caracas, donde compartía cautiverio con otros presos políticos. Durante meses estuvo incomunicado y llegó a pasar siete meses sin ver la luz del sol.

Germán Giuliani

Según su familia, fue acusado de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, cargos que nunca fueron respaldados por pruebas ni avanzaron en una audiencia judicial. El 21 de diciembre fue trasladado al penal Yaré II, en el estado de Miranda, y desde entonces no se volvió a tener información oficial sobre su estado ni su paradero exacto.

LA SITUACIÓN DE GALLO

El otro caso que concentra la atención es el del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Gallo había ingresado a Venezuela desde Colombia para visitar a su esposa y a su hijo pequeño, pero fue apartado durante un control migratorio y posteriormente acusado de participar en presuntas acciones conspirativas contra el régimen.

Su madre, Griselda Heredia, expresó en reiteradas entrevistas la desesperación de la familia ante la falta total de información. “Liberan presos por tandas y seguimos sin saber cómo están nuestros hijos”, afirmó, y sostuvo que teme que el caso de Nahuel sea utilizado como moneda de negociación política.

Nahuel Gallo

Organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificaron su detención como arbitraria. Según testimonios de ex detenidos, Gallo permanece alojado en El Rodeo I, en condiciones extremas de encierro.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas y las liberaciones parciales, la excarcelación de Harari abrió una ventana de esperanza para las familias argentinas. Sin embargo, la falta de información oficial, los procesos judiciales inconclusos y el manejo político de las detenciones mantienen en vilo a quienes aún esperan la liberación de Germán Giuliani y Nahuel Gallo, en un escenario marcado por negociaciones internacionales y fuertes tensiones internas en el poder venezolano.