Cancilleres de Groenlandia y Dinamarca en la Casa Blanca

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia serán recibidos hoy en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión considerada clave para el futuro de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa.
El encuentro se produce en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara en los últimos días su presión sobre la isla ártica y asegurara que Washington tomará el control de Groenlandia “de una forma u otra”.
Trump sostiene que, si Estados Unidos no avanza en ese sentido, Rusia y China podrían consolidarse como potencias dominantes en el Ártico, una región estratégica por su ubicación y sus abundantes recursos naturales.
Antes del encuentro en Washington, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, fue categórico al rechazar cualquier intento de anexión estadounidense. Afirmó que los groenlandeses prefieren continuar bajo el vínculo con Dinamarca.
“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y, si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, sostuvo Nielsen. Y enfatizó: “Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos, no quiere ser gobernada por Estados Unidos ni quiere formar parte de Estados Unidos”.
Por su parte, Frederiksen reconoció que resistir la presión de Washington no ha sido sencillo y calificó la actitud de la administración estadounidense como “totalmente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano”. “Hay muchas indicaciones de que lo más difícil está por venir”, advirtió.
La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, había solicitado la semana pasada una reunión con Marco Rubio. Sin embargo, el encuentro sumó finalmente al vicepresidente JD Vance, quien será el anfitrión, según confirmó el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen.
El antecedente inmediato genera inquietud en Copenhague. El año pasado, tras declaraciones similares de Trump sobre Groenlandia, Vance anunció una visita no solicitada a la isla. Ante las críticas, el viaje se limitó a la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste del territorio.
En esa ocasión, Vance cuestionó duramente la implicación de Dinamarca en la seguridad ártica y llegó a calificarla como un “mal aliado”, declaraciones que provocaron una fuerte reacción diplomática.
En paralelo, la OTAN y Groenlandia anunciaron el lunes su intención de reforzar la cooperación en materia de defensa del territorio, con el objetivo de disuadir cualquier intento de presión externa.
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, respaldó a Dinamarca y sostuvo que “Estados Unidos debería agradecer a un aliado que ha sido muy leal a lo largo de los años”.
Tanto Dinamarca como el gobierno autónomo de Groenlandia esperan que la reunión en Washington sirva para disipar “malentendidos”, en particular sobre la defensa del territorio y la presencia de China en la región.
“El objetivo es trasladar esta discusión a una sala de reuniones, mirarse a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión”, explicó el canciller Rasmussen.
Inversión militar en el Ártico
El Gobierno danés recordó recientemente que ha invertido cerca de 90.000 millones de coronas —unos 14.000 millones de dólares— para reforzar su presencia militar en el Ártico.
Además, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para analizar la situación de seguridad en la región.
