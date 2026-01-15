Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ni las nuevas camisetas para el 2026, ni la puesta a punto de Adolfo Gaich en City Bell. El tema que sacude al mundo Pincharrata en las últimas horas es una vez más el nombre de Marcos Rojo.

Si bien parecía que tras la frustrada vuelta a mediados del 2025 -en la que tanto Rojo como el presidente Verón admitieron conversaciones- iba a sepultar una nueva etapa del defensor en el Pincha, sorpresivamente el nombre de Rojo es una realidad.

Según pudo saber este diario, Rojo está con ganas de salir de Racing y la Academia no pondría obstáculos. Más allá que fue el pedido expreso de Gustavo Costas, su paso fue fallido. Una suspensión, más alguna lesión lo dejaron al margen de los momentos claves.

Lo cierto es que entre el club y el futbolista ya existieron contactos. Lo económico no sería una traba y las charlas existieron y distintas fuentes aseguran que avanzaron.

Ahora bien, que haya contactos y charlas informales hasta acá, no aseguran el retorno de Rojo. Está más que claro que la reacción del hincha podría jugar un papel clave nuevamente, como hace seis meses atrás, que se manifestaron en buena parte en contra. Las próximas horas, serán decisivas.