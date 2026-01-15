En Ringuelet, un ladrón coqueto sustrajo 17 perfumes de una barbería junto a dinero en efectivo y fue detenido este jueves. El hecho ocurrió el lunes de esta semana en 19 entre 530 y 531.

Efectivos de la comisaría 11ª de Ringuelet encabezaron un allanamiento por el robo, en el marco de la denuncia radicada el mismo día del hecho delictivo. El operativo fue en 528 entre 18 y 19, a pocos metros del local.

Según denunció el dueño de la barbería, para robarle forzaron la persiana y el vidrio de la puerta. Una vez adentro, sustrajeron 17 perfumes -de los cuales se pudieron recuperar tres- y alrededor de $50.000 de la caja registradora.

Tras un arduo trabajo para recopilar datos, los efectivos policiales lograron dar con la ubicación del sospechoso y, tras recibir la orden de allanamiento, se dirigieron hacia 528 entre 18 y 19.

En la vivienda estaba el sospechoso al que, indicaron vecinos, “la gente le tenía miedo, tenía loco al barrio”. A su vez, incautaron los tres perfumes de diversas marcas que lo implican en el hecho.