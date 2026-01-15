Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano

15 de Enero de 2026 | 21:22

Una modalidad tan insólita como peligrosa quedó al descubierto en las últimas horas en Bernal, donde personal policial detuvo a dos menores que asaltaban a vecinos montados a caballo, animal que también había sido robado.

Ante la reiteración de denuncias, efectivos de la Comisaría Segunda de Quilmes iniciaron un operativo que incluyó una persecución en patrulleros mientras los sospechosos escapaban al galope. La detención se concretó tras una maniobra arriesgada: uno de los uniformados logró sujetar a uno de los jóvenes, provocando su caída y la del caballo, lo que permitió reducirlos.

La secuencia fue registrada en video por otro efectivo y luego se viralizó en redes sociales.

En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Quilmes, que analiza las medidas a adoptar, ya que ambos involucrados son menores de edad.

En tanto, el caballo fue rescatado y trasladado a la organización Caballos de Quilmes, dedicada a la recuperación de equinos víctimas de maltrato y abandono en el distrito.

