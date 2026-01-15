Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata
Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata
Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías
"La carne bien salada": el asado en La Plata subió el doble que la inflación
El calor agobiante antes de la lluvia en La Plata: cortes de luz de varias horas y qué dice Edelap
Tras la tormenta, el arco iris sorprendió en el cielo platense: cómo seguirá el clima
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense
"Cayó por el olfato": ladrón coqueto en La Plata se robó 17 perfumes de una barbería
Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas
Es oficial: así son las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026 y cuándo salen a la venta
Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Fotos y video.- El cielo amenazante: impactantes imágenes de la llegada de la tormenta a La Plata
Tras un hallazgo clave, un hospital platense participa del diseño de un nuevo marcapasos
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
Déja vu peronista: el sector de Kicillof amaga armar listas propias
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
Manifestantes de la UOCRA acampan frente a una obra de ABSA en Ensenada
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una modalidad tan insólita como peligrosa quedó al descubierto en las últimas horas en Bernal, donde personal policial detuvo a dos menores que asaltaban a vecinos montados a caballo, animal que también había sido robado.
Ante la reiteración de denuncias, efectivos de la Comisaría Segunda de Quilmes iniciaron un operativo que incluyó una persecución en patrulleros mientras los sospechosos escapaban al galope. La detención se concretó tras una maniobra arriesgada: uno de los uniformados logró sujetar a uno de los jóvenes, provocando su caída y la del caballo, lo que permitió reducirlos.
La secuencia fue registrada en video por otro efectivo y luego se viralizó en redes sociales.
En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Quilmes, que analiza las medidas a adoptar, ya que ambos involucrados son menores de edad.
En tanto, el caballo fue rescatado y trasladado a la organización Caballos de Quilmes, dedicada a la recuperación de equinos víctimas de maltrato y abandono en el distrito.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí